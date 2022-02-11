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Ipsen-Solides résultats 2021, cession en vue de son activité Santé familiale

11/02/2022 | 07:11
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11 février (Reuters) - Ipsen annonce vendredi dans un communiqué:

* UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE DE 12,3% À TAUX DE CHANGE CONSTANT EN 2021

* DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC MAYOLY SPINDLER POUR LA CESSION DE L'ACTIVITÉ EN SANTÉ FAMILIALE POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE POUVANT ATTEINDRE JUSQU'À 350 M

* ESPÉRER UNE FINALISATION DE LA TRANSACTION AVANT LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* VISER UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 2,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT EN 2022

* VISER UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS SUPÉRIEURE À 35,0% DES VENTES TOTALES DU GROUPE EN 2022

* VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE 1,20 EURO PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2021, EN HAUSSE DE 20% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Tréso. nette 2021 8,03 M 9,22 M -
PER 2021 12,2x
Rendement 2021 1,13%
Capitalisation 7 456 M 8 565 M -
VE / CA 2021 2,58x
VE / CA 2022 2,36x
Nbr Employés 5 703
Flottant 41,9%
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PFIZER, INC.-12.84%288 894
ABBVIE INC.5.76%253 160
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