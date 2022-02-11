Ipsen-Solides résultats 2021, cession en vue de son activité Santé familiale

11 février (Reuters) - Ipsen annonce vendredi dans
un communiqué:
* UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE DE 12,3% À
TAUX DE
CHANGE CONSTANT EN 2021
* DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC MAYOLY SPINDLER POUR LA
CESSION
DE L'ACTIVITÉ EN SANTÉ FAMILIALE POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE
TOTALE POUVANT ATTEINDRE JUSQU'À 350 M
* ESPÉRER UNE FINALISATION DE LA TRANSACTION AVANT LA FIN DU
TROISIÈME TRIMESTRE 2022
* VISER UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE
SUPÉRIEURE À
2,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT EN 2022
* VISER UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS SUPÉRIEURE À
35,0%
DES VENTES TOTALES DU GROUPE EN 2022
* VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE 1,20 EURO PAR ACTION AU TITRE
DE
L'EXERCICE 2021, EN HAUSSE DE 20% PAR RAPPORT À L'ANNÉE
PRÉCÉDENTE
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(Rédaction de Paris)