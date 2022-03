Ipsen : Somatuline Autogel Depot Electronic Autoinjector – 16 Mars 2022

Malgré les progrès technologiques, des preuves concrètes suggèrent que les personnes atteintes de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques ou d'acromégalie ressentent encore souvent une douleur et de l'inconfort lorsqu'elles reçoivent des injections1. Le nouveau système d'administration améliorera l'expérience du patient lors de l'administration de Somatuline Autogel / Somatuline Depot grâce à son appareil motorisé, composé d'un dispositif d'injection électronique réutilisable et d'une cartouche jetable avec une aiguille d'injection nettement plus fine qui permet une injection contrôlée et prolongée. Ce nouveau dispositif vise à améliorer l'expérience d'injection, en particulier pour les soignants et les patients éligibles qui opteraient pour l'administration indépendante* de Somatuline Autogel, par exemple l'auto-injection ou l'injection par le conjoint.

Avertissement : Destiné uniquement aux médias internationaux et à la communauté d'investisseurs

symptômes, notamment de la diarrhée et des bouffées de chaleur8. Les tumeurs carcinoïdes se forment généralement dans l'œsophage, l'estomac, les intestins, l'appendice et les poumons8.

À propos de l'acromégalie

L'acromégalie est une maladie rare et invalidante. Elle survient lorsque l'hypophyse (une glande de la taille d'un petit pois dans le cerveau) produit trop d'hormone de croissance9. L'acromégalie peut entraîner des changements dans les os du visage et dans la production d'autres hormones spécifiques9. Si elle n'est pas traitée, l'acromégalie peut générer à d'autres problèmes médicaux9. Environ 3 à 11 personnes sur un million reçoivent un diagnostic d'acromégalie chaque année10.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,9 milliards d'euros en 2021, Ipsen commercialise plus de 25 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États- Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

À propos de Phillips-Medisize

Phillips-Medisize, une société du groupe Molex, apporte plusieurs décennies d'innovation à des sociétés leaders dans les soins de santé et les sciences de la vie pour développer des solutions de pointe qui aident les patients à vivre une vie plus saine et plus productive. En moyenne, l'entreprise contribue à commercialiser 50 nouveaux produits par an pour ses clients, y compris le premier dispositif d'administration de médicaments enregistré par la FDA utilisant un système connecté. Molex apporte également plusieurs décennies d'expérience dans les technologies avancées d'électronique, de connectivité et de capteurs pour soutenir l'innovation des solutions médicales et pharmaceutiques.

À propos de Molex

Molex rend possible un monde connecté en utilisant des technologies qui transforment l'avenir et améliorent le quotidien. Présent dans plus de 40 pays, Molex propose une gamme complète de produits, services et solutions de connectivité pour les secteurs de la communication de données, du médical, de l'industrie, de l'automobile et de l'électronique grand public. Pour plus d'informations : www.molex.com.

Avertissement Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l'information disponible à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes du Groupe quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d'éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces 7 paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l'avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques Les résultats réels pourraient s'avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu'un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d'une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n'être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d'avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des

3

Date de création : Mars 2021