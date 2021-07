Ipsen: accord de licence exclusive avec la biotech américaine BAKX Therapeutics

Paris (awp/afp) - Le laboratoire français Ipsen a signé un accord de licence exclusive pour la recherche, le développement et la commercialisation d'un nouveau traitement potentiel dans l'oncologie développé par la biotech américaine BAKX Therapeutics, a-t-il annoncé mardi.

Cet accord concerne le développement, la fabrication et la commercialisation du médicament expérimental "BKX-001", une petite molécule, en phase d'étude préclinique, qui active la protéine BAX, développée comme traitement potentiel de la leucémie, des lymphomes et des tumeurs solides.

Le laboratoire français et BAKX Therapeutics poursuivront ensemble les activités de recherche et de développement de ce candidat médicament, et partageront à parts égales les bénéfices et les coûts.

Dans le détail, à la signature de l'accord, Ipsen devra verser à BAKX Therapeutics un paiement initial de 14,5 millions de dollars, suivi de paiements ultérieurs, selon les étapes, pouvant aller jusqu'à 837,5 millions de dollars.

Ipsen multiplie les licences: il a déjà signé mi-juillet un accord pour obtenir les droits mondiaux du mesdopétam, un traitement expérimental dans la maladie de Parkinson, développé par la société suédoise Irlab.

