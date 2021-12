Ipsen achète les droits exclusifs de l'elafibranor à Genfit, dont il prend 8% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ipsen a annoncé vendredi avoir signé un accord de licence exclusif pour l'elafibranor, un médicament développé par Genfit, dans le cadre d'un partenariat de long terme qui voit également le laboratoire pharmaceutique acquérir 8% du capital de la société de biotechnologie.

"L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de Genfit, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive", une maladie inflammatoire, chronique et rare du foie, a expliqué Ipsen dans un communiqué. Le médicament expérimental elafibranor est en cours d'évaluation dans l'essai mondial de phase 3 ELATIVE, dont les premiers résultats sont attendus début 2023.

Selon les termes de l'accord, Ipsen versera à Genfit un montant pouvant atteindre jusqu'à 480 millions d'euros, comprenant un versement initial de 120 millions d'euros ainsi que des paiements additionnels liés à l'atteinte d'étapes réglementaires et commerciales et liées aux ventes pouvant aller jusqu'à 360 millions d'euros. Genfit percevra également des redevances échelonnées avec un pourcentage supérieur ou égal à 10% et pouvant aller jusqu'à 20% des ventes.

Pour affirmer son engagement sur le long terme dans le cadre de ce partenariat, Ipsen va également acquérir des actions Genfit à émettre, représentant 8% du capital post-émission, via un investissement de 28 millions d'euros. L'émission des nouvelles actions Genfit devrait avoir lieu aux alentours du 22 décembre 2021.

Par ailleurs, le conseil d'administration de la biotech proposera un siège d'administrateur à Ipsen lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

L'ensemble de ces opérations devraient avoir "un effet dilutif sur la rentabilité à court terme", a indiqué Ipsen, "principalement en raison des dépenses liées à la R&D et à la préparation des lancements".

