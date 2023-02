Ipsen : annonce des résultats positifs pour le Cabometyx contre le cancer du rein

Cabometyx en association avec le nivolumab démontre des bénéfices en termes de survie d’après les données recueillies sur trois ans pour le traitement en première ligne du cancer du rein avancé. C’est ce qu’annonce Ipsen sur la base de données recueillies sur trois ans – avec un suivi médian de 44 mois – issues de l’essai de Phase III CheckMate -9ER. Ces données représentent le suivi le plus long rapporté dans le cadre d’un essai de Phase III sur un inhibiteur de la tyrosine kinase (TKI) en association avec une immunothérapie au sein de cette population.



Les données recueillies dans le cadre de l'étude CheckMate -9ER seront présentés lors du Symposium sur les cancers génito-urinaires de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU) avec six abstracts supplémentaires soutenant l'usage de Cabometyx, seul ou en association avec une immunothérapie, dans le traitement du cancer du rein avancé (aRCC).



Steven Hildemann, M.D., PhD, Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer, Responsable des Affaires médicales Monde et de la Sécurité des Patients Monde pour Ipsen déclare que ces résultats " démontrent à nouveau des bénéfices durables à long terme dans le cadre des données recueillies sur trois ans chez les personnes atteintes d'un aRCC et ce, pour les critères d'évaluation les plus importants et quels que soient les scores de risque des patients ".