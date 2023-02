Ipsen annonce la prolongation au 1er mars de son OPA sur la biotech américaine Albireo

Ipsen S.A. a annoncé aujourd’hui que sa filiale détenue indirectement à 100 %, Anemone Acquisition Corp. a prolongé du 21 février au 1er mars 2023 le délai de validité de son offre publique d’achat annoncée précédemment en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la biotech américaine Albireo Pharma, spécialiste des maladies du foie chez l'enfant, au prix net de 42,00 dollars par action. Le rachat a été annoncé le 9 janvier dernier.



L'offre publique d'achat a été prolongée afin que soit satisfaite la condition relative à l'expiration ou à la levée de la période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu'amendée (" condition HSR ").



Au 21 février 2023, environ 13.229.445 actions avaient été valablement apportées dans le cadre de l'offre publique d'achat et n'avaient pas été valablement retirées, soit environ 63 % des actions en circulation.