Ipsen : annonce une croissance des ventes de 8,5% en 2022

Ipsen annonce une croissance des ventes totales de 8,5% en 2022 à taux de change constant (14,4% en données publiées) avec les ventes des plateformes de croissance en augmentation de 20,9% et des ventes de Somatuline (lanreotide) en baisse de 5.6%. Le laboratoire pharmaceutique précise que la marge opérationnelle des activités s’établit à 36,9%, pour l’année, un chiffre « globalement en ligne avec 2021». Le résultat net consolidé ressort à 647,5 millions d’euros, en hausse de 0,1% par rapport à 2021.



La marge opérationnelle IFRS s'établit à 24,1% pour 2022, en baisse de 7,1 points, " reflétant l'impact de l'acquisition d'Epizyme et de la perte de valeur sur des actifs incorporels ".



Ipsen salue le " succès de l'exécution " de sa stratégie, avec " une forte croissance, le renforcement du portefeuille de produits en R&D et de nouvelles transactions réalisées dans le cadre de l'innovation externe, y compris l'acquisition d'Epizyme et la cession de l'activité en Santé Familiale ". Les objectifs financiers d'Ipsen pour l'année 2023 sont une croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 4% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités d'environ 30%.