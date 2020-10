Ipsen : annonce une croissance des ventes pour les neuf premiers mois de l'année 2020, malgré l'impact de la COVID-19 et confirme ses objectifs financiers pour l'année 0 22/10/2020 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a publié aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2020. Croissance des ventes du Groupe au troisième trimestre 2020 de 2,2% 1 à taux de change constant (ventes publiées en baisse de 1,8%), portée par la croissance de 5,1% 1 des ventes en Médecine de Spécialité, malgré l'impact continu de la COVID-19. Les bonnes performances réalisées au troisième trimestre ont permis d'enregistrer une croissance des ventes de 2,8% 1 à taux de change constant (ventes publiées en croissance de 1,5%) depuis le début de l'année.

de 2,2% à taux de change constant (ventes publiées en baisse de 1,8%), portée par la croissance de 5,1% des ventes en Médecine de Spécialité, malgré l’impact continu de la COVID-19. Les bonnes performances réalisées au troisième trimestre ont permis d’enregistrer une croissance des ventes de 2,8% à taux de change constant (ventes publiées en croissance de 1,5%) depuis le début de l’année. Objectifs financiers confirmés pour l’année 2020, avec une croissance des ventes du Groupe supérieure à 2,0% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% des ventes.

avec une croissance des ventes du Groupe supérieure à 2,0% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% des ventes. Avancées du portefeuille de produits en R&D au troisième trimestre 2020 : Cabometyx ® ( cabozantinib ) : Présentation lors du congrès virtuel ESMO 2020 des données de l’essai de Phase 3 CheckMate -9ER, mené chez des patients atteints d’un carcinome rénal avancé non précédemment traité, lors duquel Cabometyx en association avec le nivolumab a atteint tous les principaux critères d’efficacité, à savoir la survie globale, la survie sans progression et le taux de réponse objective. Les résultats étaient cohérents au sein des sous-groupes précédemment définis selon les critères de risque de l ’International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) et des sous-groupes de patients atteints d’une tumeur PD-L1. Palovarotène : Présentation lors de la réunion annuelle 2020 de l’ American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) des analyses post-hoc de l’étude de Phase 3 MOVE évaluant le potentiel du palovarotène dans le traitement chronique et épisodique des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

Nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, effective depuis le 1er octobre 2020. Philippe Lopes-Fernandes est responsable de toute l’activité de business développement et gestion des partenariats. David Loew, Directeur général d’Ipsen, a déclaré : « Le Groupe a fait preuve de résilience au troisième trimestre malgré l’impact continu de la pandémie et je me réjouis de confirmer nos objectifs financiers pour l’année 2020. Notre portefeuille de produits en R&D a progressé de manière remarquable, en particulier Cabometyx et le palovarotène, dont les derniers résultats probants témoignent de notre volonté d’apporter aux patients ces traitements clés. Je suis impatient de partager ma vision à long terme pour Ipsen, ainsi que les conclusions de la revue stratégique approfondie des activités du Groupe lors de la journée dédiée (Capital Markets Day) prévue le 1er décembre prochain. » Chiffres clés Chiffre d’affaires consolidé IFRS (non audité) 3ème trimestre 9 mois (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 Médecine de Spécialité 580,5 574,2 1,1% 5,1% 1 747,6 1 674,1 4,4% 5,7% Santé Familiale 52,8 70,6 -15,5% -21,9% 154,0 200,2 -23,1% -21,4% Chiffre d’affaires Groupe 633,3 644,7 -1,8% 2,2% 1 901,6 1 874,3 1,5% 2,8% Impact de la COVID-19 Au troisième trimestre 2020, les activités du Groupe ont progressivement repris malgré l’impact de la COVID-19. Le portefeuille en Médecine de Spécialité, composé principalement de traitements différenciés pour des pathologies critiques, est resté relativement résilient. Les ventes de Somatuline, Décapeptyl et Onivyde ont été affectées par les retards de diagnostics des patients et les reports de traitements liés à l’impact continu de la pandémie et un environnement hospitalier difficile. En Neurosciences, le marché de l’esthétique a connu une reprise rapide, tandis que le marché thérapeutique s’est redressé plus lentement avec la réouverture progressive des centres d’injection. Les ventes en Santé Familiale, notamment celles de Smecta, ont continué d’être négativement impactées dans toutes les zones géographiques. Le Groupe a continué de réaliser des économies au troisième trimestre à travers le développement des interactions commerciales en ligne, la diminution des déplacements au sein du Groupe et la digitalisation des conférences et congrès médicaux. Objectifs financiers confirmés pour 2020 Le Groupe a confirmé ses objectifs financiers suivants pour l’exercice en cours : Croissance des ventes du Groupe supérieure à 2,0% à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé de l’ordre de 1,5% sur la base du niveau des taux de change à fin septembre.

à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé de l’ordre de 1,5% sur la base du niveau des taux de change à fin septembre. Marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% des ventes Principaux développements en R&D Présentés au congrès de l’ESMO, les résultats positifs de l’essai de Phase 3 CheckMate -9ER évaluant la combinaison de Cabometyx ® en association avec Opdivo ® ( nivolumab ) de Bristol Myers Squibb ont démontré des bénéfices significatifs pour tous les critères d’efficacité, y compris une amélioration de la survie globale des patients, une multiplication par deux de la survie sans progression et un taux de réponse objective supérieur avec un profil de tolérance favorable chez des patients atteints d’un carcinome rénal (RCC) avancé non traité auparavant. Les principaux résultats d’efficacité étaient cohérents au sein des sous-groupes précédemment définis selon les critères de risque de l’ International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) et des sous-groupes de patients atteints d’une tumeur PD-L1. L’EMA a validé le dossier de demande d’autorisation et entamé la procédure d’examen centralisée.

À l'occasion de la réunion annuelle de l'ASBMR 2020, Ipsen a présenté les analyses post-hoc de l'essai de Phase 3 MOVE évaluant le palovarotène en tant que traitement chronique et épisodique de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) chez les patients enfants et adultes. Le palovarotène a démontré une réduction de 62% du volume annualisé moyen de nouvelles ossifications hétérotopiques (OH) par rapport aux patients non traités d'une étude longitudinale d'histoire naturelle ( Natural History Study , NHS).

, NHS). Les résultats de l’étude de Phase 2 CLARINET FORTE ont démontré que l’augmentation de la fréquence d’administration de Somatuline® d’une à deux fois par mois a permis d’obtenir une survie sans progression de 8,3 mois chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) progressives du tube digestif, et de 5,6 mois chez les patients atteints de TNE progressives du pancréas. Les résultats n’ont révélé aucun nouveau signal de sécurité associé à cette fréquence d’administration plus élevée, qui pourrait retarder la nécessité de recourir à des traitements en deuxième ligne plus toxiques. Revue du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 NB : sauf mention contraire, toutes les variations des ventes sont exprimées hors effets de change (l'impact des taux de change est établi en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent). (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 Médecine de Spécialité 580,5 574,2 1,1% 5,1% Somatuline® 272,9 264,0 3,4% 7,1% Décapeptyl® 94,5 98,9 -4,5% -2,8% Cabometyx® 76,8 64,5 19% 20,9% Onivyde® 27,5 26,1 5,5% 11,0% Autres Produits d’Oncologie 7,4 6,5 13,4% 13,7% Dysport® 87,4 97,4 -10,2% -1,4% Nutropin AQ® 8,5 10,2 -16,5% -16,3% Increlex® 5 5,8 -14,7% -11,6% Autres Produits de Médecine de Spécialité 0,5 0,7 -26,7% -12,4% Santé Familiale 52,8 70,6 -25,1% -21,9% Smecta® 20,2 34,1 -40,9% -37,7% Forlax® 10,2 10,5 -2,4% -0,1% Tanakan® 7,2 8,8 -18% -12,3% Fortrans/Eziclen® 7,2 8,3 -14,3% -9,8% Autres Produits de Santé Familiale 8,1 8,8 -8,7% -8,0% Chiffre d’affaires Groupe 633,3 644,7 -1,8% 2,2% Au troisième trimestre 2020, les ventes du Groupe ont progressé de 2,2%1 à 633,3 millions d’euros. Les ventes des produits de Médecine de Spécialité ont atteint 580,5 millions d’euros, en hausse de 5,1% d’une année sur l’autre. Les ventes de Somatuline ont atteint 272,9 millions d’euros, en hausse de 7,1% d’une année sur l’autre, tirées par la croissance des volumes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Allemagne, malgré les retards dans le diagnostic et le traitement des patients dus à la COVID-19. Aux États-Unis, la performance de Somatuline au troisième trimestre a également été impactée négativement aux États-Unis par le décalage entre la demande et les commandes des distributeurs. Les ventes de Décapeptyl ont atteint 94,5 millions d’euros, en baisse de 2,8% d’une année sur l’autre, principalement en raison du ralentissement des ventes en Chine et dans certains pays européens dû à la COVID-19. Les ventes de Cabometyx ont atteint 76,8 millions d’euros, en croissance de 20,9% d’une année sur l’autre, tirées par la bonne performance du produit dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest, en Russie et au Brésil. Les ventes d’Onivyde ont atteint 27,5 millions d’euros, en hausse de 11% d’une année sur l’autre, tirées par la croissance des volumes aux États-Unis. Les ventes de Dysport ont atteint 87,4 millions d’euros, en baisse de 1,4% d’une année sur l’autre, impactées par la COVID-19 malgré une reprise progressive du marché thérapeutique et une dynamique plus soutenue sur le marché esthétique. Les ventes en Santé Familiale ont atteint 52,8 millions d’euros, en baisse de 21,9%1, affectées par une baisse de 38% des ventes de Smecta due à l’impact de la COVID-19, à la mise en place d’une politique d’achats centralisée dans le réseau hospitalier en Chine et à la baisse des performances en France. Réunion, webcast et conférence téléphonique (en anglais) Ipsen tiendra une conférence téléphonique le jeudi 22 octobre 2020 à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Les participants pourront rejoindre la conférence environ 15 minutes avant son début. Les participants peuvent s'inscrire à la conférence via le lien ci-dessous :

http://emea.directeventreg.com/registration/3185126 Code d’accès : 3185126 Une réécoute sera disponible pendant 7 jours sur le site web d’Ipsen. À propos d’Ipsen Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le Groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’Oncologie, les Neurosciences et les Maladies Rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2019, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com. Avertissement Ipsen Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour. L'utilisation des termes "croit", "envisage" et "prévoit" ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes du Groupe quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré-cliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un produit recevra les homologations nécessaires ou qu'il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations du taux d'intérêt et du taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de soins de santé ; les tendances mondiales à l'égard de la maîtrise des coûts en matière de soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité du Groupe à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets du Groupe et autres protections concernant les produits novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets et/ou des recours réglementaires. Le Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document d’Enregistrement Universel 2019 du Groupe, disponible sur son site web (www.ipsen.com). Comparaison des ventes consolidées des troisièmes trimestres et des neuf premiers mois 2020 et 2019 : Ventes par domaines thérapeutiques et par produits 3ème trimestre 9 mois (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 Oncologie 479,1 460,1 4,1% 7,2% 1 446,5 1 339,2 8,0% 8,7% Somatuline® 272,9 264,0 3,4% 7,1% 835,1 742,9 12,4% 13,1% Décapeptyl® 94,5 98,9 -4,5% -2,8% 288,0 297,3 -3,1% -2,3% Cabometyx® 76,8 64,5 19,0% 20,9% 213,6 176,3 21,1% 22,4% Onivyde® 27,5 26,1 5,5% 11,0% 90,0 100,5 -10,4% -10,7% Autres Produits d’Oncologie 7,4 6,5 13,4% 13,7% 19,8 22,1 -10,7% -10,7% Neurosciences 87,9 98,0 -10,3% -1,5% 258,4 285,8 -9,6% -5,5% Dysport® 87,4 97,4 -10,2% -1,4% 256,9 283,6 -9,4% -5,3% Maladies Rares 13,5 16,0 -15,9% -14,6% 42,6 49,2 -13,3% -13,2% Nutropin AQ® 8,5 10,2 -16,5% -16,3% 27,7 32,1 -13,6% -13,3% Increlex® 5,0 5,8 -14,7% -11,6% 14,9 17,1 -12,9% -12,9% Médecine de Spécialité 580,5 574,2 1,1% 5,1% 1 747,6 1 674,1 4,4% 5,7% Smecta® 20,2 34,1 -40,9% -37,7% 58,0 92,0 -37,0% -35,2% Forlax® 10,2 10,5 -2,4% -0,1% 30,0 29,5 1,6% 2,7% Tanakan® 7,2 8,8 -18,0% -12,3% 26,6 26,4 1,0% 4,1% Fortrans/Eziclen® 7,2 8,3 -14,3% -9,8% 19,0 25,1 -24,2% -22,4% Autres Produits de Santé Familiale 8,1 8,8 -8,7% -8,0% 20,4 27,2 -25,0% -24,7% Santé Familiale 52,8 70,6 -25,1% -21,9% 154,0 200,2 -23,1% -21,4% Chiffre d'affaires Groupe 633,3 644,7 -1,8% 2,2% 1 901,6 1 874,3 1,5% 2,8% Revue du chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2020 Les ventes du Groupe ont atteint 1 901,6 millions d’euros, en hausse de 2,8%1, tirées par la croissance de 5,7%1 des ventes en Médecine de Spécialité ; les ventes de Santé Familiale ont diminué de 21,4%1. Les ventes de Médecine de Spécialité s’élèvent à 1 747,6 millions d’euros, en hausse de 5,7%1. Les ventes en Oncologie ont progressé de 8,7%1, tandis que les ventes en Neurosciences et en Maladies Rares ont baissé respectivement de 5,5%1 et 13,2%1. Sur la période, le poids relatif de la Médecine de Spécialité a continué de progresser pour atteindre 91,9% des ventes totales du Groupe contre 89,3% en 2019. En Oncologie, les ventes ont atteint 1 446,5 millions d’euros, en hausse de 8,7%1 d’une année sur l’autre, principalement tirées par la bonne performance de Somatuline (malgré un impact de la COVID-19 sur la demande aux Etats-Unis) et de Cabometyx dans la plupart des zones géographiques. L’activité a néanmoins été affectée par le recul des ventes d’Onivyde au partenaire d’Ipsen pour les territoires autres que les États-Unis et la baisse de performance de Décapeptyl en Chine liée à la COVID-19. Sur la période, les ventes en Oncologie représentent 76,1% des ventes totales du Groupe, contre 71,5% en 2019. Somatuline – Les ventes ont atteint 835,1 millions d’euros, en hausse de 13,1%1 d’une année sur l’autre, tirées par une progression de 16,9%1 des ventes en Amérique du Nord due à la croissance des volumes, malgré les répercussions défavorables de la COVID-19 sur les diagnostics et la prise en charge des patients. Ces performances de vente traduisent également des gains continus de parts de marché dans la plupart des autres zones géographiques et un impact limité du lancement du générique de l’octréotide en Europe. Au troisième trimestre, la performance de Somatuline a également été impactée négativement aux États-Unis par le décalage entre la demande et les commandes des distributeurs. Décapeptyl – Les ventes ont atteint 288,0 millions d’euros, en recul de 2,3%1 d’une année sur l’autre, principalement en raison du ralentissement des ventes en Chine affectées par la COVID-19 et une forte pression concurrentielle, et malgré une croissance solide des volumes dans les principaux Pays d’Europe de l’Ouest et en Algérie. Cabometyx – Les ventes ont atteint 213,6 millions d’euros, en hausse de 22,4%1 d’une année sur l’autre, tirées par la solide performance du produit dans la plupart des zones géographiques. Onivyde – Les ventes ont atteint 90,0 millions d’euros, en baisse de 10,7%1, impactées par un ralentissement significatif des ventes au partenaire d’Ipsen pour les territoires autres que les États-Unis et malgré une demande croissante aux États-Unis. En Neurosciences, les ventes de Dysport ont atteint 256,9 millions d’euros, en baisse de 5,3%1, impactées dans la plupart des zones géographiques par la fermeture des centres de traitement en raison de la COVID-19, et malgré une reprise des ventes du partenaire d’Ipsen sur le marché esthétique. Sur la période, les ventes en Neurosciences représentent 13,6% des ventes totales du Groupe, contre 15,2% en 2019. En Maladies Rares, les ventes de Nutropin AQ® ont atteint 27,7 millions d’euros, en recul de 13,3%1 d’une année sur l’autre, principalement en raison d’une baisse des volumes en France et en Allemagne. Les ventes d’Increlex® ont atteint 14,9 millions d’euros, en baisse de 12,9%1 d’une année sur l’autre, principalement en raison d’une demande plus faible aux États-Unis. Sur la période, les ventes en Maladies Rares représentent 2,2% des ventes totales du Groupe, contre 2,6% en 2019. Les ventes en Santé Familiale ont atteint 154,0 millions d’euros, en repli de 21,4%1, affectées par une baisse de 35,2%1 des ventes de Smecta causée par la COVID-19, la mise en place d’une politique d’achats centralisée dans le réseau hospitalier en Chine et la baisse des performances en France. Les ventes de Fortrans/Eziclen ont reculé de 22,4%1 d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’impact lié à la COVID-19 sur les marchés chinois et russe. Les ventes de Tanakan ont enregistré une croissance de 4,1%1 d’une année sur l’autre, tirées par une dynamique de marché favorable en Russie. Sur la période, les ventes en Santé Familiale représentent 8,1% des ventes totales du Groupe contre 10,7% en 2019. Répartition géographique du chiffre d’affaires 3ème trimestre 9 mois (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 France 73,2 71,2 2,8% 2,8% 220,0 240,1 -8,4% -8,5% Allemagne 52,1 47,1 10,5% 10,5% 146,1 141,7 3,1% 3,1% Royaume-Uni 28,2 25,3 11,2% 11,5% 85,6 75,9 12,8% 12,8% Italie 21,8 27,8 -21,4% -21,4% 82,9 87,8 -5,5% -5,5% Espagne 26,1 26,3 -0,6% -0,6% 81,0 77,1 5,1% 5,1% Principaux Pays d'Europe de l'Ouest 201,4 197,8 1,8% 1,9% 615,7 622,5 -1,1% -1,1% Europe de l'Est 50,9 54,7 -6,8% 2,1% 157,9 156,2 1,1% 5,6% Autres Europe 64,1 70,7 -9,4% -7,1% 206,4 198,4 4,0% 5,4% Autres pays d’Europe 115,1 125,4 -8,3% -3,1% 364,3 354,6 2,7% 5,5% Amérique du Nord 204,5 196,3 4,2% 9,3% 623,3 557,3 11,9% 12,0% Asie 60,0 65,5 -8,5% -6,6% 135,7 170,5 -20,4% -19,5% Autres Reste du Monde 52,4 59,7 -12,3% 0,3% 162,5 169,4 -4,0% 3,5% Reste du Monde 112,4 125,2 -10,3% -3,3% 298,2 339,9 -12,3% -8,0% Chiffre d'affaires Groupe 633,3 644,7 -1,8% 2,2% 1 901,6 1 874,3 1,5% 2,8% Les ventes dans les principaux Pays d’Europe de l’Ouest ont atteint 615,7 millions d’euros, en baisse de 1,1%1 d’une année sur l’autre. Sur la période, les ventes dans les principaux Pays d’Europe de l’Ouest représentent 32,4% des ventes totales du Groupe contre 33,2% en 2019. France – Les ventes ont atteint 220,0 millions d’euros, en baisse de 8,5%1 d’une année sur l’autre, principalement en raison d’une baisse des ventes d’Onivyde au partenaire d’Ipsen pour les territoires autres que les États-Unis et de l’impact négatif lié à la COVID-19 sur les performances de la Santé Familiale, compensés par la croissance continue à deux chiffres des volumes de Cabometyx et Décapeptyl. Allemagne – Les ventes ont atteint 146,1 millions d’euros, en hausse de 3,1%1 d’une année sur l’autre, tirées par la poursuite d’une solide croissance des volumes de Somatuline, avec un impact limité du lancement du générique de l’octréotide, La croissance est également tirée par la bonne performance de Cabometyx, en particulier dans la deuxième ligne du cancer du rein, compensée par un ralentissement des ventes de Décapeptyl et Dysport affectées par la COVID-19. Royaume-Uni – Les ventes ont atteint 85,6 millions d’euros, en hausse de 12,8%1 d’une année sur l’autre, tirées par la forte performance du portefeuille Oncologie. Italie – Les ventes ont atteint 82,9 millions d’euros, en baisse de 5,5%1 d’une année sur l’autre, en raison du recul des ventes de produits de Santé Familiale et d’Oncologie induit par la COVID-19. Espagne – Les ventes ont atteint 81,0 millions d’euros, en hausse de 5,1%1, soutenues par la croissance de Cabometyx, Somatuline et Décapeptyl avec des gains continus de parts de marché malgré la COVID-19. Les ventes dans les Autres Pays d’Europe ont atteint 364,3 millions d’euros, en hausse de 5,5%1 d’une année sur l’autre, tirées par la performance de Cabometyx et la croissance de Somatuline dans plusieurs pays, y compris en Pologne et en Russie. Sur la période, les ventes dans la région représentent 19,2% des ventes totales du Groupe contre 18,9% en 2019. Les ventes en Amérique du Nord ont atteint 623,3 millions d’euros, en hausse de 12,0%1 d’une année sur l’autre, tirées par la poursuite de la forte demande de Somatuline ainsi qu’une croissance régulière des ventes d’Onivyde malgré l’impact négatif de la COVID-19. Les activités ont toutefois été affectées par la baisse des ventes de Dysport sur les marchés esthétique et thérapeutique en raison de la COVID-19. Sur la période, les ventes en Amérique du Nord représentent 32,8% des ventes totales du Groupe contre 29,7% en 2019. Les ventes dans le Reste du Monde ont atteint 298,2 millions d’euros, en baisse de 8,0%1 d’une année sur l’autre, en raison de l’impact négatif de la COVID-19 qui a principalement affecté Smecta et Décapeptyl en Chine. Les performances dans le Reste du Monde reflètent également le recul des ventes de Dysport sur les marchés esthétique et thérapeutique au Moyen-Orient, malgré des ventes en hausse au Brésil et une approbation rapide en Chine sur le marché esthétique, en partie compensé par la bonne performance de Somatuline et de Cabometyx dans la plupart des zones géographiques. Sur la période, les ventes dans le Reste du Monde représentent 15,7% des ventes totales du Groupe contre 18,1% en 2019. 1 Croissance des ventes exprimée d’une année sur l’autre hors effets de change, établie en recalculant les ventes de l’exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201021006088/fr/ © Business Wire 2020

