Ipsen : avis favorable de l'EMA pour le Cabometyx

Ipsen fait savoir que le Comité des médicaments pour un usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé l'approbation de Cabometyx en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de certains cancers de la thyroïde.



' Actuellement, les personnes atteintes d'un cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif ne disposent d'aucun traitement de référence si le cancer progresse après un traitement en première ligne ', explique le Docteur Jaume Capdevila, oncologue à l'Hôpital universitaire de Vall d'Hebron et au Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) de Barcelone et investigateur de l'étude.



' En tant que médecin praticien qui reçoit régulièrement des personnes atteintes de cette forme rare de cancer, je suis très heureux de voir tout le potentiel que Cabometyx peut apporter à ces patients qui disposent de si peu d'options. '



L'avis positif du CHMP se base sur les résultats de l'étude de Phase III montrant que Cabometyx avait permis une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès de 78 % par rapport au placebo.



