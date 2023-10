Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit : - oncologie (78,6%) ; - neuroscience (20%) ; - maladies rares (1,4%). A fin 2022, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : Europe (40,9%), Amérique du Nord (34,1%) et autres (25%). En juillet 2022, le groupe a cédé l'activité fabrication de produits de santé familiale.

Secteur Produits pharmaceutiques