01/09/2020 | 12:56

Ipsen gagne près de 3% avec le soutien de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer', tout en remontant son objectif de cours de 90 à 101 euros sur le titre du laboratoire pharmaceutique français.



'Notre étude approfondie des actifs d'Ipsen en oncologie a révélé un potentiel de progression sensible pour les prévisions de ventes en 2024 et au-delà', explique le broker, qui relève ses attentes pour Cabometyx.



