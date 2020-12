Ipsen: croissance annuelle des ventes prévue entre 2% et 5%

Paris (awp/afp) - Le troisième groupe pharmaceutique français, Ipsen, a indiqué mardi viser un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 2% et 5% pour 2020-2024, prévoyant des "économies sur ses dépenses" pour financer des investissements ciblés.

"En mettant à profit une gestion ciblée des dépenses, la simplification de ses opérations, des gains de productivité industrielle et une digitalisation accrue, le groupe sera en mesure de réinvestir dans la R&D et l'innovation externe pour alimenter sa croissance future", résume Ipsen dans son communiqué, alors qu'il doit détailler plus tard dans la matinée sa feuille de route stratégique.

Il indique viser "un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires groupe" - à taux de change et périmètre constants - "compris entre +2% et +5%, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires".

Il indique que ses investissements en R&D seront "soutenus par les économies réalisées sur les frais de ventes et les frais généraux et administratifs", et également "en allouant plus efficacement les ressources".

"L'innovation externe est la priorité d'Ipsen en matière d'allocation de capital", et d'ici 2024, "afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe", le groupe prévoit de porter à 3 milliards d'euros sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D, "hors toute cession d'actifs".

"Nous réaffirmons notre engagement en oncologie, maladies rares et neurosciences. Nous allons renforcer et accélérer nos efforts d'innovation externe ainsi que notre portefeuille de produits en R&D sur des segments de marché clairement définis", a résumé David Loew, directeur général d'Ipsen, cité dans le communiqué.

"Nous allons générer des gains d'efficacité qui permettront de soutenir nos investissements dans notre portefeuille de produits en R&D grâce à une meilleure collaboration et hiérarchisation des priorités. Je suis déterminé à mettre en oeuvre nos priorités stratégiques afin de créer de la valeur à long terme", a-t-il ajouté.

En octobre, Ipsen avait annoncé anticiper un chiffre d'affaires en hausse de 2% pour 2020.

