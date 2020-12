Ipsen : désignation 'Fast Track' pour Onivyde

Ipsen annonce avoir obtenu de la FDA des Etats-Unis la désignation 'Fast Track' de l'irinotécan liposomal sous forme d'injection (Onivyde) en monothérapie dans le traitement en seconde ligne du cancer du poumon à petites cellules (SCLC).



Le produit est actuellement approuvé aux États-Unis et en Europe en association avec le fluorouracile et la leucovorine pour les patients atteints d'un adénocarcinome métastatique du pancréas dont la maladie a progressé après un traitement comportant la gemcitabine.



Une étude randomisée de phase III est en cours afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de son utilisation expérimentale en monothérapie chez les patients atteints d'un SCLC qui a progressé pendant ou après un traitement en première ligne à base de platine.



