Ipsen dévoile un troisième trimestre en demi-teinte

Paris (awp/afp) - Le troisième groupe pharmaceutique français, Ipsen, a confirmé jeudi ses objectifs pour 2020 malgré un chiffre d'affaires trimestriel en légère baisse, continuant de tabler sur la progression de sa médecine de spécialité.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 633,3 millions d'euros (680,3 millions de francs suisses), en recul de 1,8% (+2,2% à taux de change constants).

C'est moins que le consensus des analystes compilé par le fournisseur de données financières Factset.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires reste en progression de 1,5% (+2,8% à taux de change constants), à 1,9 milliard d'euros.

Ipsen a confirmé anticiper un chiffre d'affaires en hausse de 2% sur l'année, avec une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes.

La division de médecine de spécialité, qui regroupe oncologie, maladies rares et neurosciences et pèse pour 90% des ventes du groupe, a permis de limiter l'impact de la pandémie, même si les ventes de ses traitements Somatuline, Décapeptyl et Onivyde "ont été affectées par les retards de diagnostics des patients et les reports de traitements liés à l'impact continu de la pandémie et un environnement hospitalier difficile", précise Ipsen.

Sur le trimestre écoulé, cette division a connu une progression de 1,1% (+5,1% à taux de change constants) à 580,5 millions d'euros.

Au sein de cette division, Somatuline, le produit vedette du groupe, indiqué contre les tumeurs neuroendocrines, a généré à lui seul 272,9 millions d'euros (+7,1% à taux de change constants).

Le traitement anticancéreux Cabometyx, qui a récemment fait l'objet de publications positives dans un essai clinique de phase III sur le carcinome rénal, a quant à lui vu ses ventes grimper de 20,9% hors effets de change, à 76,8 millions d'euros.

Les ventes de Décapeptyl (hormonothérapie) ont, elles, atteint 94,5 millions d'euros, en baisse de 2,8% (hors effets de change), "principalement en raison du ralentissement des ventes en Chine et dans certains pays européens dû à la Covid-19", fait valoir Ipsen.

Quant au Dysport, utilisé notamment en médecine esthétique, ses ventes ont atteint 87,4 millions d'euros, en baisse de 1,4% (hors effets de change).

L'activité de l'autre division du groupe, la santé familiale, a de nouveau enregistré un recul (-21,9% hors effets de change à 52,8 millions d'euros), affectée par une baisse de 38% des ventes de Smecta en raison de la pandémie.

