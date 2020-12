Ipsen : donne la priorité à l'innovation externe pour soutenir sa croissance future

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a présenté mardi ses nouvelles priorités stratégiques et ses objectifs financiers pour le moyen terme, qui donnent la priorité à l'innovation externe, soit au développement d'un portefeuille de produits en R&D pérenne, devant soutenir la croissance des revenus.

"Notre nouvelle stratégie permettra d'assurer notre réussite à long terme en focalisant nos efforts ensemble pour les patients et la société", a déclaré David Loew, le directeur général d'Ipsen, cité dans un communiqué.

Ipsen a pour ambition de maximiser la valeur de son portefeuille en Médecine de Spécialité, grâce notamment à l'expansion de son empreinte géographique. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires du groupe devrait ainsi enregistrer un taux de croissance moyen annuel compris entre 2% et 5%, à taux de change et périmètre constants.

Le laboratoire français s'attend également à ce que ses investissements en R&D soient soutenus par les économies réalisées sur les frais généraux, administratifs et de vente. Ainsi, l'innovation externe est érigée au rang de priorité en matière d'allocation de capital.

D'ici à 2024, Ipsen prévoit de porter à 3 milliards d'euros sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D, hors éventuelles cessions d'actifs.

"Ipsen renforce ses efforts d'innovation externe en ciblant des médicaments différenciés dans ses trois principales aires thérapeutiques que sont l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences, sur un périmètre élargi en termes de pathologies et de modalités de traitement, et ce à tous les stades du développement clinique", a expliqué le groupe.

En revanche, une revue stratégique de l'activité Santé Familiale est actuellement "en cours", a ajouté Ipsen.

December 01, 2020