Ipsen : données d'étude positives pour lanréotide

18/09/2020 | 08:00

Ipsen annonce la publication des premières données de tolérance et d'efficacité de l'étude CLARINET FORTE, qui feront l'objet d'une mini-présentation orale lors du Congrès 2020 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) du 19 au 21 septembre.



Cette étude de Phase II visait à évaluer de Somatuline Autogel (lanréotide) à une fréquence plus élevée chez des patients atteints de TNE du pancréas ou du tube digestif ayant presenté une progression de la maladie au cours des deux dernières années.



Selon le laboratoire pharmaceutique, les données ont révélé une augmentation du taux de survie sans progression (SSP) et un taux encourageant de contrôle de la maladie (DCR) pour les deux types de tumeurs, sans nouveaux signaux de sécurité.



