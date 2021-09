Ipsen : données positives pour Cabometyx présentées à l'ESMO

Lors du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), Ipsen a annoncé que son Cabometyx a démontré une réduction soutenue de 78% du risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients atteints d'une forme rare de cancer de la thyroïde.



L'analyse finale de l'étude pivotale de phase III COSMIC-311 a ainsi révélé un bénéfice d'efficacité soutenu et cliniquement significatif par rapport au placebo chez les patients atteints d'un cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif.



D'autres analyses de l'essai de phase III CheckMate-9ER ont démontré une efficacité accrue de Cabometyx en association avec le nivolumab dans le carcinome du rein avancé, que le patient ait bénéficié ou pas d'une néphrectomie préalable.



