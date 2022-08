Ipsen: échec d'une étude évaluant Onivyde contre le cancer du poumon à petites cellules

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé mercredi que l'étude de Phase III "Resilient", évaluant Onivyde comme monothérapie de deuxième ligne dans le cancer du poumon à petites cellules, n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal.

La deuxième partie de cette étude de phase III évaluait l'efficacité d'Onivyde par rapport au Topotecan, un anticancéreux, avec pour critère principal d'évaluation, à savoir la survie globale (OS).

"L'analyse a conclu que le critère d'évaluation principal OS n'a pas été atteint chez les patients traités par Onivyde par rapport au Topotecan", a indiqué Ipsen.

"Bien que les résultats de l'analyse de l'étude Resilient n'aient pas démontré de bénéfice en termes de survie globale pour Onivyde chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules traité en deuxième ligne, nous allons travailler avec nos équipes pour analyser les données plus en détail afin de prendre des décisions concernant les prochaines étapes à suivre", a déclaré Howard Mayer, vice-président exécutif et président de la Recherche et du Développement de Ipsen.

Ipsen dispose des droits exclusifs de commercialisation pour les indications actuelles et futures d'Onivyde aux Etats-Unis. La société pharmaceutique Servier est en revanche responsable de la commercialisation du produit en dehors des Etats-Unis et de Taiwan. PharmaEngine possède les droits de commercialisation d'Onivyde à Taiwan.

Onivyde est actuellement approuvé aux Etats-Unis et en Europe en association avec le fluorouracile et la leucovorine dans le traitement des patients atteints d'un adénocarcinome métastatique du pancréas dont la maladie a progressé après un traitement comportant la gemcitabine.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ACD

August 03, 2022 01:47 ET (05:47 GMT)