Ipsen : en baisse après l'échec d'un essai clinique du Cabometyx contre le cancer du poumon

Le laboratoire Ipsen annonce aujourd’hui que l’étude Contact-01 n’a pas atteint son critère d’évaluation principal de survie globale dans le cadre de l’analyse finale. Le titre affiche la plus forte baisse du SBF120 en reculant de 6,44% à 100,20 euros. L’étude est un essai clinique de Phase III évaluant le produit Cabometyx (cabozantinib) en association avec l’atézolizumab (Tecentriq) par rapport au docétaxel chez les patients atteints d’un cancer du poumon." Bien que les résultats de l'étude n'aient pas atteint le critère d'évaluation principal dans cette indication, nous restons confiants quant à l'efficacité clinique de cabozantinib seul et en association avec un autre traitement dans les indications existantes pour les cancers difficiles à traiter " déclare Howard Mayer, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement.