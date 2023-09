Ipsen en forte hausse : UBS passe à l'achat

Aujourd'hui à 10:47 Partager

Ipsen (+3,02% à 126,20 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 après qu'UBS est passé de Neutre à l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours rehaussé de 113 à 150 euros. "Ipsen se négocie maintenant sur la base d'un PER 2024 de 12,4, soit une décote de 13% par rapport à ses pairs de l'industrie pharmaceutique européenne" explique le broker. Il ajoute que les actions Ipsen se traitaient historiquement en ligne avec le secteur avant de se négocier " avec une décote de 20 % au cours des dernières années, en raison de la baisse de la valeur de la Somatuline ".



UBS souligne l'importance du produit Dysport, une toxine employée dans le traitement des spasmes et des crampes, dont la longévité de la croissance est rare souvent sous-estimée. Avec le profil de croissance supérieur et attrayant d'Ipsen, " nous pensons qu'il y a plus de place pour une réévaluation par une l'expansion des multiples ", ajoute-t-il.