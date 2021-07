Ipsen en hausse après le relèvement significatif de ses objectifs pour 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a relevé jeudi ses objectifs pour 2021, visant notamment une croissance de ses ventes deux fois supérieure à sa prévision initiale, après la publication de robustes résultats semestriels.

En réaction, le titre s'adjuge 3,3%, à 88,84 euros.

Pour l'exercice en cours, Ipsen vise désormais une croissance de plus de 8% de ses revenus à taux de change constants ainsi qu'une marge opérationnelle des activités supérieure à 32% de ses ventes, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans l'innovation externe. Initialement, le groupe tablait pour 2021 sur une croissance supérieure à 4% de son chiffre d'affaires à parités constantes et une marge opérationnelle des activités de plus de 30%.

Le consensus devrait ainsi relever de 1% à 2% sa prévision de chiffre d'affaires et de 5% à 6% son estimation de résultat opérationnel des activités pour 2021, souligne Jefferies.

"La révision à la hausse de nos objectifs financiers pour l'année reflète la force de nos activités", a indiqué David Loew, le directeur général d'Ipsen, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, le résultat net consolidé du laboratoire a progressé de 36,2%, à 303,3 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel des activités a augmenté de 17%, à 479,8 millions d'euros. La marge opérationnelle des activités est ainsi passée en un an de 32,3% à 35,5% du chiffre d'affaires.

Le groupe contrôlé par les héritiers d'Henri Beaufour a vu son chiffre d'affaires global augmenter au premier semestre de 6,5% en données publiées et de 11% à taux de change constants, à 1,35 milliard d'euros. "Nous continuons de développer nos marques, avec des ventes particulièrement fortes au deuxième trimestre, en partie grâce à la levée progressive des mesures de confinement liées à la pandémie", a commenté David Loew.

Les ventes de traitements de spécialité, prescrits à l'hôpital ou dans le cadre de consultations auprès de spécialistes, ont accéléré de 6,6% en données publiées et de 11,2% hors effets de change, pour atteindre 1,24 milliard d'euros au premier semestre.

Les ventes de la santé familiale ont crû de 4,7% en données publiées et de 8,6% à taux de change et périmètre constants, à 105,9 millions d'euros.

Selon le consensus Factset, les analystes anticipaient un résultat opérationnel des activités de 432 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros pour le premier semestre.

