Ipsen : enregistre une forte croissance des ventes au cours des neuf premiers mois de l'année et revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2021

Corporate - 16 June 2023 - 6 mn de lecture

Paris (France), le 21 octobre 2021 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2021 et pour les neuf premiers mois de l'exercice en cours.

Synthèse des ventes (chiffre d'affaires consolidé IFRS non audité)

3ème trimestre 9 mois 2021 2020 en % 2021 2020 en % (en m€) (en m€) variation TCC1 (en m€) (en m€) variation TCC1 Médecine de Spécialité 667,8 580,5 15,0 % 15,1 % 1 912,3 1 747,6 9,4 % 12,5 % Santé Familiale 59,6 52,8 12,8 % 12,2 % 165,5 154,0 7,5 % 9,8 % Chiffre d'affaires Groupe 727,4 633,3 14,9 % 14,9 % 2 077,7 1 901,6 9,3 % 12,3 %

Faits marquants

Croissance des ventes totales de 12,3 % à taux de change constant 1 , ou de 9,3 % en données publiées, pour un montant de 2 077,7 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre, les ventes totales s'élèvent à 727,4 millions d'euros soit une croissance de 14,9 % à taux de change constant1 et en données publiées.

, ou de 9,3 % en données publiées, pour un montant de 2 077,7 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre, les ventes totales s'élèvent à 727,4 millions d'euros soit une croissance de 14,9 % à taux de change constant1 et en données publiées. Croissance de 12,5 % 1 des ventes de Médecine de Spécialité à 1 912,3 millions d'euros, tirée par la croissance des ventes de Somatuline® (lanréotide), Cabometyx® (cabozantinib), Décapeptyl® (triptoréline) et Dysport® (toxine botulique de type A).

des ventes de Médecine de Spécialité à 1 912,3 millions d'euros, tirée par la croissance des ventes de Somatuline® (lanréotide), Cabometyx® (cabozantinib), Décapeptyl® (triptoréline) et Dysport® (toxine botulique de type A). Croissance des ventes en Santé Familiale de 9,8 %1 à 165,5 millions d'euros, portée par la bonne performance de Smecta® (diosmectite) et par la forte reprise post-pandémie.

Stratégie d'innovation externe renforcée grâce à de nouveaux accords conclus en Oncologie et en Neurosciences.

Révision à la hausse des objectifs financiers pour 2021 : Croissance des ventes totales supérieure à +11,0%1 (objectif précédent : supérieure à + 8,0%) Marge opérationnelle des activités d'environ 34% 2 (objectif précédent : environ 32,0%)



David Loew, directeur général d'Ipsen, a déclaré :

« Nous avons réalisé une solide performance au cours du troisième trimestre ; elle reflète la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie ainsi que l'amélioration de notre exécution commerciale. La croissance de Somatuline et de Cabometyx a été particulièrement encourageante ; par ailleurs, les solides ventes de Dysport renforcent notre confiance dans le potentiel de ce médicament. Malgré les retards de l'approbation règlementaire de palovarotène dans la FOP, le renforcement de notre portefeuille deproduits R&D s'est accéléré grâce à notre stratégie d'innovation externe, créant ainsi un environnement propice à une croissance durable de nos ventes.

Nous continuons de maximiser la valeur de nos marques et de renforcer notre portefeuille de produits en R&D tout en générant des gains d'efficacité sur l'ensemble de nos activités. Cette stratégie, qui s'appuie à la fois sur notre culture et notre préoccupation constante sur le patient, délivre de très bons résultats. Elle nous permet de revoir à la hausse, avec confiance, les objectifs financiers de cette année tout en restant focalisé sur la croissance à long terme d'Ipsen. »

Objectifs financiers pour 20213

Les solides performances de l'exercice en cours, l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 et l'impact limité du lancement d'un générique du lanréotide en Europe, permettent au Groupe de revoir à la hausse ses objectifs financiers pour 2021.

Nouveaux objectifs Objectifs précédents Ventes totales du Groupe3 Croissance supérieure à 11,0% Croissance supérieure à 8,0% Marge opérationnelle des activités4 Environ 34% Environ 32,0%

Effet de change4

Sur la base des taux de change à fin septembre 2021, Ipsen anticipe un impact négatif des devises de l'ordre de 2 % sur les ventes totales pour l'exercice 2021.

Innovation externe

Depuis la publication des résultats du 1er semestre 2021, Ipsen a conclu deux accords qui s'inscrivent dans sa stratégie d'innovation externe visant à renforcer son portefeuille de produits R&D :

METTL3 (oncologie)

En octobre 2021, Ipsen et Accent Therapeutics ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme METTL3 d'Accent. Cette collaboration soutient la stratégie d'expansion d'Ipsen dans les hémopathies malignes, avec un accent particulier sur la leucémie myéloïde aiguë.

Acides nucléiques sphériques (neurosciences)

En août 2021, Ipsen a signé un contrat de collaboration exclusif avec Exicure pour la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux acides nucléiques sphériques en tant que traitements expérimentaux potentiels pour la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman.

Palovarotène

En août 2021, suite à des discussions avec les autorités règlementaires américaines (FDA), Ipsen a retiré sa demande d'approbation (NDA) pour le palovarotène dans la FOP5. Bien que la demande d'approbation pour revue prioritaire ait été acceptée en mai 2021, cette décision fait suite à plusieurs échanges entre la FDA et Ipsen. Au cours de la revue et des discussions qui se poursuivent, la FDA et Ipsen se sont accordés sur l'éventuelle nécessité d'effectuer des analyses et une évaluation supplémentaires des données collectées dans le cadre de l'essai MOVE de Phase III et du programme FOP d'Ipsen. L'objectif est de faire avancer et de finaliser le processus. La FDA et Ipsen sont également parvenus à la conclusion qu'il ne serait pas possible de compléter ce processus dans le cadre de la revue de demande d'approbation actuelle. Sous réserve de la finalisation des analyses complémentaires des données, Ipsen prévoit de resoumettre une demande d'approbation aux États-Unis au 1er semestre 2022. Une suspension (« clock-stop ») a également été accordée par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique et un webcast destinés aux investisseurs et analystes se tiendront aujourd'hui à 14 h 30, heure de Paris. Les participants pourront rejoindre la conférence quelques minutes plus tôt et peuvent s'enregistrer ici. Une réécoute sera disponible sur www.ipsen.com . Pour accéder au webcast, veuillez cliquer ici. Code d'accès : 4312698.

Calendrier

Le Groupe prévoit de publier ses résultats pour l'exercice 2021 le 11 février 2022.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d'euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans ce communiqué couvrent la période de neuf mois courant jusqu'au 30 septembre 2021 (depuis les neuf premiers mois de l'exercice 2021) et la période de trois mois jusqu'au 30 septembre 2021 (le troisième trimestre ou T3 2021), comparativement à la période de neuf mois jusqu'au 30 septembre 2020 (depuis les neuf premiers mois de l'exercice 2020) et la période de trois mois jusqu'au 30 septembre 2020 (T3 2020) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances des neuf premiers mois de l'exercice 2021.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

Contacts: Investisseurs Craig Marks

Vice-président, Relations investisseurs

+44 7584 349 193 Adrien Dupin de Saint-Cyr

Responsable Relations investisseurs

+33 6 64 26 17 49 Médias Gwenan White

Vice-président exécutif, Communication et affaires publiques

+44 7876 391 429 Fanny Allaire

Directeur Communications Groupe

+ 33 6 08 91 92 55

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 Ratio de la marge opérationnelle des activités sur les ventes totales du Groupe.

3 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

4 Ratio de la marge opérationnelle des activités sur les ventes totales du Groupe.

5 Fibrodysplasie ossifiante progressive.

Pièce jointe