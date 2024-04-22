22 avril (Reuters) - Ipsen SA:
* IPSEN ET SKYHAWK THERAPEUTICS ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE COLLABORATION DE RECHERCHE VISANT LE CIBLAGE D'ARN DANS LES MALADIES NEUROLOGIQUES RARES
* IPSEN CONCLUT UN ACCORD D'OPTION POUR LES DROITS MONDIAUX EXCLUSIFS DES CANDIDATS RETENUS DANS LE CADRE DE CETTE COLLABORATION
* UNE FOIS LE CANDIDAT AU DÉVELOPPEMENT VALIDÉ, IPSEN SERA RESPONSABLE DE LA POURSUITE DE SON DÉVELOPPEMENT ET DE SA COMMERCIALISATION EN S'APPUYANT SUR SON EXPERTISE DANS LES NEUROSCIENCES ET LES TROUBLES DU MOUVEMENT
* LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PROMETTEUSE CRÉÉE PAR SKYHAWK PERMET D'ADRESSER, VIA DE PETITES MOLÉCULES, DES CIBLES D'ARN QUI AUTREMENT NE SE PRÊTENT PAS AU DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdask)