Ipsen : gagne près de 3%, un broker en soutien

Ipsen a progressé de près de 3% à Paris, porté par une analyse d'UBS qui réaffirme aujourd'hui sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 110 euros sur le titre, soit un potentiel de hausse de 19% pour l'action du laboratoire biopharmaceutique, après le retrait de sa demande d'approbation pour le palovarotène, la semaine dernière.



Le broker considère que l'accord de retrait et de re-soumission fait partie du processus de la FDA. 'Le palovarotène étant un important facteur de valorisation, la réaction peut ne pas être rationnelle', juge-t-il, après le plongeon de près de 13% de vendredi.





