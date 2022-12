Ipsen : la période d'examen du palovarotène par la FDA est de nouveau prolongée

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait prolongé l'examen de sa demande d'approbation du palovarotène.

Le palovarotène est un traitement expérimental visant à diminuer la formation osseuse en dehors du système squelettique normal (ossification hétérotopique) chez les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

La FDA a publié une lettre de réponse complète concernant le palovarotène, qui fait suite à une précédente demande d'informations complémentaires communiquée à Ipsen en octobre. Le groupe pharmaceutique prévoit de répondre à cette nouvelle demande au premier trimestre 2023 et anticipe une période de revue de six mois par la FDA.

"La FDA n'a pas encore annoncé de nouvelle date de réunion éventuelle du Comité consultatif sur les traitements des maladies endocriniennes et métaboliques pour le médicament expérimental palovarotène", a indiqué Ipsen dans un communiqué.

"Bien que cette demande prolonge la période d'examen de la demande d'approbation du palovarotène, nous continuons à travailler avec la FDA pour lui fournir les informations demandées et restons convaincus que le palovarotène expérimental peut constituer une solution thérapeutique innovante", a déclaré Howard Mayer, le vice-président exécutif d'Ipsen, directeur de la recherche et du développement, cité dans ce même communiqué.

En janvier 2022, l'autorité sanitaire canadienne, Santé Canada, avait été le premier régulateur à approuver le Sohonos, le nom commercial du palovarotène, pour réduire l'ossification hétérotopique chez l'adulte ainsi que chez l'enfant âgé de huit ans et plus pour les filles et de dix ans et plus pour les garçons atteints de FOP.

Ce traitement est également autorisé aux Emirats arabes unis, tandis que d'autres autorités l'examinent actuellement pour approbation.

