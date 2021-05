Ipsen : Descriptif du programme de rachat – 27 mai 2021.pdf

Ces achats, cessions, transferts ou échanges d'actions pourraient être opérés par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, ou sur des systèmes multilatéraux de négociations ou auprès d'internalisateurs systématiques, ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs d'actions, et à tout moment et aux époques que le Conseil d'administration appréciera.

Boulogne-Billancourt(France), le 27 mai 2021 - Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil, du Règlement délégué n°2016/1052 du 8 mars 2016 ainsi que le Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le présent descriptif a pour objectif de décrire les objectifs et modalités de rachat par la Société de ses propres actions qu'elle pourrait en théorie mettre en œuvre, et soumis à l'autorisation de l'Assemblée Générale Mixte de ce jour, 27 mai 2021, dans sa 17ème résolution. L'avis préalable

La Société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismesINFORMATIONoptionnels ou instrumentsREGLEMENTEEdérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Ces opérations ne pourraient pas être effectuées en période d'offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre.

• Part maximale du capital susceptible d'être acquise, nombre maximal et caractéristiques des titres correspondants, prix maximal d'achat :

Le pourcentage maximal des actions qui pourraient être rachetées en vertu de l'autorisation proposée à l'Assemblée Générale du 27 mai 2021 porte, conformément aux articles L22-10-62 et suivants et L225-210 du Code de commerce, sur une possibilité de rachat dans la limite d'un nombre maximal d'actions ne pouvant représenter plus de 10 % du nombre total des actions composant le capital social (soit 8 381 452 actions à ce jour), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction du capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La Société ne pouvant détenir plus de 10 % de son capital, et compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant, au 30 avril 2021, à 1 036 254 actions (soit 1,24 % du capital social), le nombre maximum théorique d'actions pouvant être achetées serait de 7 345 198 actions, soit 8,76 % du capital, sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.

Le prix maximal d'achat proposé à l'Assemblée Générale de ce jour, 27 mai 2021, est fixé à 200 euros par action. En conséquence, le montant maximal théorique susceptible d'être consacré à ces acquisitions serait ainsi fixé par l'Assemblée Générale à 1 676 290 400 euros sur la base d'un nombre d'actions de 83 814 526.

Durée :

Conformément à la résolution qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte de ce jour, 27 mai 2021, tout rachat d'actions pourra être mis en œuvre sur une période de 18 mois suivant la date de cette Assemblée, soit jusqu'au 26 novembre 2022.

La présente autorisation annulera et remplacera la précédente autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 29 mai 2020 dans sa 17ème résolution à caractère ordinaire.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR: IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

