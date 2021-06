Ipsen : Exelixis_COSMIC-312 TLR – 28 Juin 2021.pdf

ALAMEDA (Californie) et PARIS - le 28 juin 2021 - Exelixis, Inc. (NASDAQ : EXEL) et Ipsen (Euronext : IPN ;

Les données relatives au potentiel du cabozantinib en association avec l'atezolizumab pour réduire le risque de progression de la maladie ou de décès sont encourageantes. Néanmoins, nous avons été déçus par les résultats intermédiaires sur l'absence d'amélioration significative de la survie globale en comparaison avec le groupe de comparaison, » a déclaré Michael M. Morissey, Ph. D. Président et Chief Executive Officer, Exelixis.

Alors que ces données continuent d'évoluer, nous travaillons à comprendre l'impact potentiel des différents facteurs qui contribuent aux résultats et notamment, la démographie des patients, les thérapies anti- cancéreuses utilisées dans les lignes suivantes et l'impact de la COVID-19 sur l'essai. Nous prévoyons de présenter les résultats lors d'une prochaine conférence médicale. »

À propos de l'étude COSMIC-312

COSMIC-312 est une étude pivotale de Phase III internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée, qui visait à recruter environ 840 patients sur plus 200 sites dans le monde. Les patients étaient randomisés 2:1:1 approximativement dans l'un des trois groupes de traitement : cabozantinib (40 mg) en association avec atézolizumab, sorafénib ou cabozantinib (60 mg). Exelixis est sponsor de l'étude COSMIC-312 et Ipsen co- finance l'étude. Genentech, une société du groupe Roche, fournit l'atézolizumab dans le cadre de l'étude. Pour en savoir plus sur COSMIC-312, consultez le site ClinicalTrials.gov.

À propos du CHC

Plus de 900 000 nouveaux cas de cancer du foie sont diagnostiqués chaque année dans le monde, dont 90 % sont des CHC1,2 . Le CHC est l'une des principales causes de décès liés au cancer, et devrait entrainer 1 million de décès dans le monde chaque année d'ici 2030.3 Aux États-Unis, les décès dus au CHC sont ceux qui ont le plus augmenté.4 La survie médiane des patients atteints d'un CHC avancé symptomatique ayant reçu des traitements systémiques est d'un an voire un an et demi seulement2.

À propos de CABOMETYX® (cabozantinib)

Aux États-Unis, les comprimés de CABOMETYX sont approuvés pour le traitement de patients atteints de carcinome du rein avancé (RCC) ; pour le traitement de patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) antérieurement traités par sorafénib ; et pour le traitement en première ligne des patients atteints de RCC avancé en association avec le nivolumab. En dehors des États-Unis, CABOMETYX est actuellement approuvé dans 58 pays, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande, l'Australie, la Nouvelle- Zélande, la Suisse, la Corée du Sud, le Canada, le Brésil, Taïwan, Hong-Kong, Singapour, Macao, la Jordanie, le Liban, la Fédération de Russie, l'Ukraine, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Serbie, Israël, le Mexique, le Chili, le Pérou, le Panama, le Guatemala, la République dominicaine, l'Équateur, la Thaïlande et la Malaisie pour le traitement du RCC avancé chez les adultes ayant reçu au préalable une thérapie ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) ; dans l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande, le Canada, l'Australie, le Brésil, Taïwan, Hong Kong, Singapour, le Liban, la Jordanie, la Fédération de Russie, l'Ukraine, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël, le Mexique, le Chili, le Pérou, le Panama, le Guatemala, la République dominicaine, l'Équateur, la Thaïlande et la Malaisie chez les adultes atteints d'un RCC avancé non traité antérieurement à risque intermédiaire ou élevé ; et dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en Arabie saoudite, en Serbie, en Israël, à Taiwan, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Singapour, en Jordanie, dans la Fédération de Russie, en Ukraine, en Turquie, au Liban, aux Émirats Arabes Unis, au Pérou, au Panama, au Guatemala, au Chili, en République Dominicaine, en Équateur, en Thaïlande et en Malaisie pour le traitement du CHC de l'adulte traité antérieurement par sorafénib. Dans l'UE, Cabometyx est également approuvé en association avec le nivolumab comme traitement de première ligne chez les patients atteints d'un carcinome du rein (RCC) avancé. En 2016, Exelixis a accordé à Ipsen les droits exclusifs de commercialisation et de développement clinique du cabozantinib hors États-Unis et Japon. En 2017, Exelixis a accordé à Takeda Pharmaceutical Company Limited les droits exclusifs de