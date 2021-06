Ipsen : Journée mondiale de l'environnement

Le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement, une occasion annuelle de réflexion, d'éducation et d'actions autour des plus grands défis environnementaux. Le thème de cette année : la RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES.

Lors du lancement de notre nouvelle stratégie Focus. Ensemble. Pour les patients et la société. en décembre 2020, David Loew, PDG d'Ipsen, a souligné le rôle que nous avons à jouer dans la préservation de notre planète pour les générations futures : 'En tant qu'entreprise, nous avons une réelle responsabilité ; nous avons le devoir d'agir de manière responsable dans toutes nos activités, des processus de fabrication à la promotion d'une culture respectueuse de l'environnement. Il nous faut agir dès maintenant et ce afin de voir un changement positif pour les générations futures. Nous avons à cœur de montrer qu'Ipsen soit reconnu comme une organisation avant-gardiste.'

En cette Journée mondiale de l'environnement qui appelle à la restauration des écosystèmes, nous sommes fiers de l'excellent travail réalisé en faveur de la biodiversité par nos équipes à travers le monde. Notre programme de biodiversité comprend non seulement la sensibilisation et l'engagement, mais encourage également les équipes à travers les sites d'Ipsen à améliorer la biodiversité, tant sur le lieu de travail qu'à la maison.

Au cours des deux dernières années, nos équipes ont conçu et mis en œuvre des projets environnementaux qui ont permis de redonner vie à certaines zones de nos sites, de préserver et d'encourager la vie sauvage et de contribuer à la conservation de l'environnement naturel local.

Des ruches ont été installées sur nos sites des Ulis, de Signes, de Dreux, et même à notre siège social de Boulogne. Nos équipes italiennes soutiennent des projets de restauration de forêts au Kenya. Les bureaux et les usines ont installé des nichoirs à oiseaux, des « hôtels » à insectes et, ces dernières semaines, notre équipe de Wrexham a mis en place un 'hôtel pour amphibiens'. Notre site de fabrication de L'Isle-sur-la-Sorgue dispose même d'un refuge pour serpents. Sur les sites où de tels projets ne sont pas possibles, les équipes ont donné aux collaborateurs des graines de fleurs sauvages et d'arbres afin qu'ils puissent ramener la biodiversité chez eux.

Nous devons également reconnaître le rôle du changement climatique dans la disparition de précieux écosystèmes. Ipsen met toujours la barre plus haut pour faire plus pour l'action climatique. Nous sommes fiers d'annoncer que nos installations en France, au Royaume-Uni et en Irlande sont désormais alimentées à 100 % en électricité verte. Cela permettra de supprimer 8000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante de notre parcours, il nous reste encore beaucoup à faire. Nous relevons ce défi et nous nous engageons à aller encore plus loin pour préserver l'environnement pour les générations futures.