Ipsen : La Commission européenne approuve Cabometyx avec Opdivo dans le cancer du rein

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé mercredi que la Comission européenne avait approuvé l'utilisation de son médicament Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'Opdivo (nivolumab) de son homologue américain Bristol-Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé.

"Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC", a indiqué Ipsen dans un communiqué.

"Cette décision va permettre l'accès au marché de Cabometyx en association avec Opdivo pour cette indication dans les 27 Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande", a ajouté le laboratoire.

L'approbation de la Commission européenne se base sur les résultats de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER, présentés au cours du Congrès 2020 de l'European Society for Medical Oncology et publiés dans le New England Journal of Medicine le 3 mars 2021, a précisé Ipsen.

Au cours de l'étude, Cabometyx en association avec Opdivo a démontré des améliorations significatives pour tous les critères d'efficacité, a indiqué le laboratoire.

L'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), avait approuvé en janvier dernier Cabometyx en association avec Opdivo comme traitement de première ligne pour les patients atteints d'un carcinome du rein avancé.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

March 31, 2021 01:19 ET (05:19 GMT)