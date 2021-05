Ipsen : Le site de production Ipsen de Signes reçoit le prix Shingo (Or)

Le site de production Ipsen de Signes reçoit le prix Shingo (Or), la plus haute et exigeante distinction en excellence opérationnelle au monde.

Le 17 mai 2021, Ipsen a le plaisir de se voir remettre officiellement le prix Shingo (Or), la plus haute et exigeante distinction en excellence opérationnelle au monde lors de la cérémonie officielle des 33ème Shingo Conference and Awards Gala qui se tient aux Etats-Unis.

Première entreprise française à recevoir le prix Shingo (Or) avec son site de production de Signes, Ipsen est l'une des seules entreprises au monde dans l'industrie pharmaceutique à recevoir cette récompense. Créé en 1988, le prix Shingo récompense les sociétés de tous secteurs (industrie, service, administration, santé…) capables de démontrer une haute culture où les principes de l'excellence opérationnelle sont profondément ancrés dans les pensées et les comportements de tout le personnel, direction comme associés. Ce prix prestigieux n'est décerné chaque année qu'à une minorité de sociétés (0 à 5).

Depuis 2013, le site Ipsen de Signes avait décidé d'adopter ce modèle Shingo d'excellence d'entreprise. A l'issue d'une transformation majeure, le site de Signes a soumis sa candidature le 5 décembre 2019 qui a été acceptée par l'Institut Shingo. Du 4 au 6 février 2020, près de 80 % des salariés du site ont été sollicités par 5 assesseurs. La direction, les salariés, intérimaires et prestataires de service du site ont été questionnés et observés au cours de leurs activités, avec un focus sur l'alignement d'entreprise, les résultats obtenus par le site sur les 5 dernières années, l'amélioration continue et la culture d'entreprise.

Pierrick Lefranc, Président d'Ipsen Signes, et Senior Vice-Président Global Head of Specialty Care Manufacturing depuis Juin 2019, est à l'origine de cette ambition de l'obtention du Shingo Prize pour le site de Signes. « Je suis vraiment heureux pour le site de Signes. Un exploit unique pour une équipe unique. Lorsque l'on voit autant de passion et d'énergie positive au service du patient, on ne peut être que fier de ce site et de ses collaborateurs. Tous ont contribué avec humilité pour devenir la plus performante entreprise de France et ils le méritent », a-t-il commenté.

« Nous savions déjà que nos collaborateurs étaient notre richesse ; ce prix reconnait leur engagement et un niveau d'excellence jamais atteint par une autre entreprise française jusqu'ici. Nous sommes fiers de cette reconnaissance et de notre inscription dans l'histoire. Cela nous conforte dans notre stratégie et nos perspectives de développement » a ajouté Sandrine Garcia, qui a pris la suite de Pierrick Lefranc à la Direction du site de Signes depuis Septembre 2019.

Site de référence des formes injectables en oncologie et maladies rares, le site de production de Signes a développé une culture d'entreprise basée sur la bienveillance et le bien-être au travail, la responsabilité de chaque collaborateur dans l'atteinte de l'excellence et dans l'amélioration continue, au service des patients, avec une implication très forte dans le tissu local.

Pour en savoir plus : https://shingo.org/