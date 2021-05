Ipsen : la demande d'homologation du palovarotène a été acceptée par la FDA

Données financières EUR USD CA 2021 2 749 M 3 353 M - Résultat net 2021 549 M 670 M - Dette nette 2021 82,0 M 100 M - PER 2021 13,0x Rendement 2021 1,19% Capitalisation 7 088 M 8 638 M - VE / CA 2021 2,61x VE / CA 2022 2,51x Nbr Employés 5 703 Flottant 42,0% Graphique IPSEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique IPSEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 89,95 € Dernier Cours de Cloture 85,66 € Ecart / Objectif Haut 31,9% Ecart / Objectif Moyen 5,01% Ecart / Objectif Bas -12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre David G. Loew Chief Executive Officer & Director Aymeric Le Chatelier Chief Financial Officer & Executive Vice President Marc M. P. de Garidel Non-Executive Chairman Aidan Murphy Executive Vice President-Technical Operations Howard Mayer Executive Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) IPSEN 26.16% 8 638 JOHNSON & JOHNSON 7.54% 445 702 ROCHE HOLDING AG 2.14% 303 587 PFIZER, INC. 5.00% 216 799 ABBVIE INC. 5.65% 199 936 NOVARTIS AG -4.84% 198 599