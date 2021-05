Ipsen : les avis des analystes après l'approbation de la FDA

Ipsen a annoncé ce matin que sa demande d'homologation du palovarotène, agent expérimental pour la prévention de l'ossification hétérotopique, a été approuvée par la FDA des Etats-Unis comme option thérapeutique potentielle dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).



La demande d'homologation s'appuie principalement sur des données de l'essai clinique de phase III en cours MOVE. La date prévue de la mesure réglementaire attribuée par la FDA dans le cadre d'un statut de revue prioritaire est le 30 novembre 2021.



Outre les autorisations de mise sur le marché accordées par l'Agence européenne des médicaments (EMA), Swissmedic et Santé Canada, le laboratoire pharmaceutique prévoit de soumettre des demandes à d'autres agences de réglementation le moment venu.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 89 euros sur Ipsen, après l'acceptation par la FDA américaine de sa demande d'homologation du palovarotène dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).



'L'annonce est positive car elle souligne une nouvelle fois un besoin non couvert et l'absence d'alternative thérapeutique, et car elle rapproche palovarotène de son autorisation de mise sur le marché', juge l'analyste.



'Toutefois, il reste des challenges y compris au-delà de palovarotène (générique de Somatuline, M&A, cost saving). Le marché devrait néanmoins bien réagir sur le titre qui reste peu cher, en absolu, comme en relatif (40% de décote sur le secteur)', poursuit-il.



Barclays a relevé vendredi dernier son objectif de cours sur Ipsen, qu'il porte de 89 à 92 euros, dans la foulée de résultats de premier trimestre jugés 'solides'.



Le bureau d'études britannique - qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre - évoque un trimestre robuste simplement entaché par les performances décevantes de Somatuline, le premier actif du groupe.



Les ventes du médicament ont été affectées par le ralentissement du marché consécutif à l'épidémie et, dans une moindre mesure, par l'apparition d'un générique baptisé 'octreotide' sur le marché européen, fait-il valoir.



Barclays rappelle également que l'antitumoral avait fait l'objet d'un restockage qui avait sans doute été sous-évalué au cours du premier trimestre de l'an dernier.



Deutsche Bank a initié dans sa dernière étude la couverture du titre Ipsen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 80 euros, voyant un potentiel de croissance limité.



'Le dossier Ipsen a plein de raisons d'être apprécié et sa valorisation est peu chère avec un PER 2021 de 10x, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette historique allant de 5x à 25x', explique la banque d'affaires allemande.



'Mais sachant que 40% de l'activité dépend d'un seul actif aujourd'hui confronté à l'arrivée imminente de génériques, nous n'envisageons qu'une faible croissance au cours des années à venir', explique l'établissement germanique.



