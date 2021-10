Ipsen : nomme Mari Scheiffele au poste de vice-présidente exécutive

11 octobre (Reuters) - Ipsen a nommé Mari Scheiffele au poste de vice-présidente exécutive et présidente Médecine de spécialité internationale, a déclaré dans un communiqué lundi la société pharmaceutique française.

Titulaire d'un doctorat en neurosciences, elle a notamment travaillé en qualité d'associée au cabinet McKinsey & Company à New York et en Suisse avant d'intégrer le groupe Novartis au Japon et au Royaume-Uni.

"Son expérience diversifiée sera essentielle pour développer nos trois domaines thérapeutiques clés, l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences (...)", a commenté le directeur général d'Ipsen David Loew.

Mari Scheiffele prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre prochain à Boulogne, en France, et opèrera dans 115 pays, hors Amérique du Nord. (Reportage Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)