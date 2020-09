Ipsen : nomme Philippe Lopes-Fernandes en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer

PARIS, France, le 25 septembre 2020 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd'hui la nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, à compter du 1er octobre 2020. Basé à Cambridge (Massachusetts, États-Unis), il sera responsable de toute l'activité business développement et gestion des partenariats. Il reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team.

« En tant que Chief Business Officer d'Ipsen, Philippe jouera un rôle crucial dans notre stratégie d'innovation externe.Les membres de l'Executive Leadership Team et moi-même sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe et de travailler à ses côtés.Son expérience exceptionnelle en business développement international, son excellente réputation et sa capacité à travailler en étroite collaboration avec la communauté scientifique à travers le monde feront de lui un atout considérable dans nos efforts pour développer notre position de leader biopharmaceutique mondial via l'innovation externe.Philippe apportera une contribution majeure à notre solide réseau de partenariats et sera d'une aide précieuse pour renforcer notre portefeuille de produits en R&D, » a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen.

« Je suis très heureux de rejoindre Ipsen à un moment aussi décisif pour le Groupe, » a déclaré Philippe Lopes-Fernandes. « Je suis impatient de travailler avec David, l'ELT et l'équipe de Business Développement pour renforcer les accords d'Ipsen dans ses aires thérapeutiques, et contribuer ainsi à concrétiser notre vision d'apporter des solutions aux patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits. »

Avant de rejoindre Ipsen, Philippe a travaillé chez Merck KGaA où il était devenu Vice-Président Senior, Directeur mondial du Business Développement et de la Gestion des partenariats, basé à Cambridge (États-Unis). Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Merck KGaA, en Business Développement, Fusions et Acquisitions, Finances et Marketing en France, au Portugal, en Allemagne, en Suisse et aux Etats Unis.

Philippe a été diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) à Paris en 1994. Il est conseiller du Commerce Extérieur de la France et membre du Conseil d'Administration de plusieurs entreprises.

Il restera basé à Cambridge (États-Unis).