Ipsen nomme Sandra Silvestri en qualité de Vice-Présidente Exécutive, Directrice Médicale, Responsable des Affaires Médicales Monde et de la Pharmacovigilance

PARIS, FRANCE, le 24 avril 2023 – Ipsen (Euronext : IPN; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, annonce aujourd'hui la nomination de Sandra Silvestri, M.D., Ph.D., en qualité de Vice-Présidente Exécutive, Directrice Médicale, Responsable des Affaires Médicales Monde et de la Pharmacovigilance, à compter du 5 mai 2023. Elle sera membre de l'Executive Leadership Team (ELT) et reportera directement au Directeur général d'Ipsen, David Loew.

« Les membres de l’Executive Leadership Team et moi-même sommes ravis d'accueillir Sandra Silvestri chez Ipsen. Sa grande expérience dans tous les aspects du médical sera essentielle pour continuer à agrandir notre portefeuille de produits en R&D tout en apportant nos médicaments de spécialité à un nombre croissant de patients dans le monde, » a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen.

Sandra Silvestri apporte de nombreuses années d'expérience médicale dans l'industrie biopharmaceutique mondiale. Elle rejoint Ipsen après avoir travaillé huit ans chez Sanofi. Depuis 2020, elle occupait le poste de Senior Vice-Présidente, Chief Medical Officer de la business unit Médecine générale Monde, Responsable Monde du Centre d'excellence dédié aux Affaires médicales et de la Plateforme médicale, au titre duquel elle était responsable de la stratégie des affaires médicales et de son exécution à l'échelle mondiale. Elle représentait également l'activité médicale au sein du Comité exécutif de Conformité de Sanofi. Auparavant, pendant plus de dix années, Sandra Silvestri a occupé de nombreux postes nationaux et internationaux chez Eli Lilly dans les domaines de la R&D, de la communication scientifique et en tant que Directrice médicale régionale, où elle a dirigé des projets stratégiques de transformation médicale.

« Je suis inspirée par l'ambitieux programme d'innovation d'Ipsen et par sa vision de servir les médecins et les patients dans des régions où les besoins non satisfaits sont importants à travers le monde, » a déclaré Sandra Silvestri. « Je suis honorée de rejoindre le Groupe en qualité de Directrice Médicale et impatiente de travailler avec mes nouveaux collègues chez Ipsen. »

Sandra Silvestri est médecin et s’est spécialisée en endocrinologie et maladies métaboliques. Elle a obtenu une bourse postdoctorale en médecine d'urgence, un Ph.D. en médecine interne et maladies cardiovasculaires et une maîtrise en génétique et pharmacogénétique sur les maladies osseuses affectant la densité minérale osseuse. Elle parle italien, anglais et français.

Steven Hildemann, M.D., Ph.D., qui a occupé le poste de Directeur Médical d'Ipsen pendant trois ans et a piloté avec succès une profonde transformation des Affaires médicales Monde et de la Sécurité Patients Monde, quittera Ipsen pour se consacrer à de nouveaux projets après avoir passé le relais à Sandra Silvestri.

FIN

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États-Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com.

Contacts





Investisseurs Craig Marks

Vice-Président, Relations Investisseurs

+44 (0)7584 349 193





Médias Amy Wolf

Vice-Présidente, Stratégie de la marque Corporate

et Communication

+41 79 576 07 23



Ioana Piscociu

Responsable Senior,

Global Media Relations



+33 6 69 09 12 96

Avertissement IPSEN

Les énoncés prospectifs et objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie de gestion, les opinions et les hypothèses actuelles d’Ipsen. Ces projections et objectifs peuvent être affectés par des risques connus ou non et des imprévus susceptibles d’entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces objectifs sont notamment fondés sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. Ils prennent en compte des circonstances ou des faits susceptibles de se produire à l’avenir, et non pas exclusivement des données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, notamment le fait qu’un nouveau produit qui semblait prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou à la suite d’essais cliniques puisse ne jamais être commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, entre autres pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et de développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et en soit conduit à abandonner ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes considérables. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats de ceux-ci seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un médicament recevra les homologations nécessaires ou qu'il rencontre un succès commercial. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les énoncés prospectifs si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. Ipsen pourrait ne pas être en mesure de tirer avantage des accords conclus. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L'activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels Ipsen peut être confronté et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document d’enregistrement universel 2022 du Groupe disponible sur son site web www.ipsen.com.

Pièce jointe