Ipsen : nouvelle indication approuvée en cancer du pancréas

Ipsen annonce que la FDA américaine a approuvé l'indication supplémentaire d'Onivyde associé avec l'oxaliplatine, le fluorouracile et la leucovorine comme traitement de première ligne chez les patients adultes atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique.



Dans l'essai clinique de phase III NAPOLI 3, ce schéma a démontré une supériorité statistiquement ainsi que des améliorations cliniquement significatives des survies globale et sans progression par rapport au traitement avec le nab-paclitaxel et la gemcitabine.



Il s'agit de la deuxième approbation d'un schéma d'Onivyde dans cette maladie, après l'approbation par la FDA en 2015 d'Onivyde en association avec le fluorouracile et la leucovorine après progression de la maladie après un traitement comportant la gemcitabine.



