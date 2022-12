Ipsen : nouvelle lettre de la FDA sur le palovarotène

Ipsen a indiqué vendredi soir avoir reçu de la FDA une lettre de réponse complète sur sa demande d'approbation du palovarotène, traitement expérimental visant à diminuer l'ossification hétérotopique dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).Cette lettre de réponse complète fait suite à la précédente demande par l'autorité sanitaire américaine d'informations supplémentaires, qui a été communiquée à Ipsen en octobre, sur les données des essais cliniques évaluant le palovarotène.Le laboratoire français prévoit de répondre à cette demande au premier trimestre 2023 et anticipe une période de revue de six mois par la FDA. Celle-ci n'a pas encore annoncé de nouvelle date de réunion éventuelle du comité consultatif pour le palovarotène.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.