Ipsen : partenariat exclusif avec Exicure dans les maladies neurodégénératives rares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé lundi avoir signé avec la société américaine de biotechnologie Exicure un accord de collaboration exclusif pour la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux acides nucléiques sphériques (SNA) dans le traitement potentiel de maladies neurodégénératives rares.

"Dans le cadre de cet accord, Ipsen bénéficiera d'options exclusives de licence pour des traitements basés sur les SNA à travers deux programmes de collaboration sur la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

Ipsen versera à Exicure, responsable de la recherche et de certaines activités de développement préclinique, un paiement initial en espèces de 20 millions de dollars. En outre, Exicure pourra "recevoir jusqu'à 1 milliard de dollars provenant de commissions liées à l'exercice de l'option et de paiements d'étape si Ipsen décide d'exercer son option pour les deux programmes, ainsi que des redevances progressives", ont expliqué Ipsen et Exicure.

La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative mortelle, et la maladie neurologique monogénique la plus courante dans les pays développés, ont rappelé les deux sociétés. "Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour traiter la cause moléculaire sous-jacente de la MH et ainsi ralentir ou arrêter la progression de la maladie", ont ajouté Ipsen et Exicure.

Le syndrome d'Angelman (SA) désigne un trouble sévère du développement neurologique pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement approuvé, les traitements de référence ne permettant que de soulager certains symptômes, comme les crises d'épilepsie et les troubles du comportement, ont expliqué Ipsen et Exicure.

