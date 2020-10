Ipsen : présentera 12 abstracts lors de la 11ème édition du World Congress for NeuroRehabilitation (WCNR) qui se déroulera conjointement avec le 35ème Congrès de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER)1-13

Regulatory News:

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui la présentation de 12 abstracts lors de la 11ème édition du World Congress for Neurorehabilitation (WCNR), qui se déroulera dans un format virtuel du 7 au 11 octobre 20201-13.

La spasticité est une pathologie invalidante chez l’adulte et l’enfant, caractérisée par exagération vitesse-dépendante du tonus musculaire. Elle peut avoir plusieurs causes, telles que l’accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, le traumatisme crânien ou médullaire ou la paralysie cérébrale. La spasticité peut avoir un impact important sur la vie des patients qui se traduit par une invalidités à plusieurs niveaux, y compris des troubles de la mobilité et des difficultés à utiliser les mains, des douleurs, une défiguration et des contractures.14 La dystonie cervicale est une maladie rare d’origine inconnue dans la plupart des cas, caractérisée par une contraction involontaire des muscles du cou.15

« Notre objectif chez Ipsen est de placer le patient au cœur de toutes nos activités. Nos efforts de recherche consistent à comprendre et répondre aux besoins non satisfaits des patients, à travers l’optimisation des soins et la mise à disposition de solutions thérapeutiques personnalisées pour les aider à reprendre le contrôle de leur vie, » a déclaré le Dr. Andreas Lysandropoulos, Vice-Président Affaires médicales Neuroscience, Ipsen.

Aperçu des présentations Ipsen lors du Congrès WCNR 20201-12 :

Titre de l'abstract N° de poster / Heure de la session (CEST) Differences in the patient experience of spasticity management with botulinum toxin type A: A comparison of European versus American survey findings N° de poster : P0274 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. An international, multicentre, observational, longitudinal study to assess the effectiveness of abobotulinumtoxinA injections for adult lower limb spasticity: The AboLiSh study N° de poster : P0275 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Longitudinal goal attainment with integrated upper limb spasticity management including botulinum toxin A: Primary results from the ULIS-III study N° de poster : P0276 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Real-life data on the time to retreatment with botulinum toxin A in upper limb spasticity management N° de poster : P0278 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Perceptions of burden of spasticity and treatment satisfaction among post-stroke patients over the course of a botulinum neurotoxin A (BoNT-A) treatment cycle: an ethnographic study N° de poster : P0279 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. 7-Year Experience from the Ixcellence Network®: An International Innovative Educational Program To Improve Cervical Dystonia And Spastic Paresis Management N° de poster : P0301 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Importance of Training and Practice Regarding Rehabilitation Approaches Integrated with Botulinum Neurotoxin-A Guided Injection in Cervical Dystonia & Spastic Paresis: results from the INPUT survey N° de poster : P0302 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA in pediatric lower limb spasticity: 2nd interim results from a phase IV, prospective, observational, multicenter study N° de poster : P0304 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Development of the Hygiene Extension Limb position Pain (HELP) Tool to monitor waning of clinical efficacy in patients with spasticity or cervical dystonia treated with botulinum toxins N° de poster : P0306 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Economic analysis of real-world use of BotulinumtoxinA products (BoNTA) for treatment of adult upper limb spasticity (AUL) N° de poster : P0311 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. AbobotulinumtoxinA for upper limb spasticity in children with cerebral palsy: Efficacy and safety findings from an international, Phase 3, pivotal study N° de poster : P0503 Date et heure : 09h00-20h00 07/10/2020. Neuromodulation of cortical beta oscillatory activity following botulinum injection in post-stroke. Numéro de présentation orale : OP068 Date et heure : 9h45 11/10/2020.

Notes aux éditeurs

À propos de la spasticité

La spasticité touche environ 12 millions d'individus dans le monde.16 C'est une maladie dans laquelle certains muscles sont contractés en permanence, provoquant une raideur ou une tension des muscles qui peut perturber la mobilité, la parole et la démarche.17 La spasticité est généralement due à des lésions de la partie du cerveau ou de la moelle épinière qui commande les mouvements volontaires.17-18 Ces lésions provoquent un changement dans l'équilibre des signaux entre le système nerveux et les muscles, ce qui entraîne une activité musculaire accrue.17 La spasticité peut avoir plusieurs causes, notamment une atteinte médullaire, une sclérose en plaques, une paralysie cérébrale, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme cérébral ou crânien et des maladies métaboliques.18 La spasticité concerne 34 % des personnes survivant à un accident vasculaire cérébral dans un délai de 18 mois.19

À propos de la dystonie cervicale

Également appelée torticolis spasmodique, la dystonie cervicale est un trouble neurologique du mouvement qui se traduit par des contractions musculaires incontrôlables chez le patient atteint, principalement au niveau du cou.15,20 La tête peut alors rester penchée d’un côté, ou bien vers l’arrière ou l’avant. 15,21 La dystonie cervicale est relativement rare, puisqu’elle affecte 57 à 280 personnes sur un million.22 Elle peut survenir à tout âge, bien que les symptômes apparaissent généralement vers trente à quarante ans. La maladie se manifeste souvent lentement et se stabilise généralement au bout de quelques mois ou quelques années.23 La dégénérescence de la colonne vertébrale, l’irritation des terminaisons nerveuses ou des maux de tête fréquents peuvent rendre la dystonie cervicale particulièrement douloureuse.23 Dans la plupart des cas, la cause est inconnue et aucun remède n’existe.22

À propos de Dysport®

Dysport® (abobotulinumtoxinA) est une forme injectable de la neurotoxine botulique de type A (BonT-A), substance provenant de la bactérie Clostridium produisant la BoNT-A qui bloque la transmission efficace des impulsions nerveuses et réduit ainsi les contractions musculaires. Le produit est fourni sous forme de poudre lyophilisée. L’abobotulinumtoxinA bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché dans plus de 85 pays et de plus de 30 ans d'expérience clinique.

Les recommandations détaillées relatives à l'usage de Dysport sont décrites dans le Résumé des caractéristiques de Dysport (300 unités) poudre Dysport (500 unités) poudre, ainsi que dans les informations relatives à la prescription aux États-Unis.

REMARQUE : les notices et indications de Dysport® varient en fonction des pays.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le Groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’Oncologie, les Neurosciences et les Maladies Rares. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2019, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans le monde. Ipsen est côté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com.

