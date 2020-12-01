1er décembre (Reuters) - Ipsen SA:
* IPSEN SOULIGNE LES NOUVELLES PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET
FOURNIT
DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES À MOYEN TERME
* PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 :
CHIFFRE
D'AFFAIRES NET DU GROUPE CAGR2 (TAUX CROISSANCE ANNUEL MOYEN)
ENTRE +2% ET +5%, EN SUPPOSANT D'ÉVENTUELLES INDICATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
* PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 :
ENGAGEMENT
D'INVESTIR DANS LA RESEARCH AND DEVELOPMENT
* SE CONCENTRE SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES THÉRAPEUTIQUES DE
L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES NEUROSCIENCES
* RENFORCE SES EFFORTS D'INNOVATION EXTERNE EN CIBLANT DES
MÉDICAMENTS DIFFÉRENCIÉS DANS SES TROIS PRINCIPAUX DOMAINES
THÉRAPEUTIQUES QUE SONT L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES
NEUROSCIENCES
* IPSEN PRÉVOIT DE GÉNÉRER D'ICI 2024 UNE PUISSANCE DE FEU
CUMULÉE
DE 3 MILLIARDS D'EUROS POUR L'EXPANSION DES PIPELINES, HORS
VENTE D'ACTIFS
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(Gdansk Newsroom)