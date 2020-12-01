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Ipsen : prévoit de porter à 3 mlds sa capacité dinvestissement dans la croissance de son portefeuille de R&D dici 2024

01/12/2020 | 07:26
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1er décembre (Reuters) - Ipsen SA:

* IPSEN SOULIGNE LES NOUVELLES PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET FOURNIT DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES À MOYEN TERME

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU GROUPE CAGR2 (TAUX CROISSANCE ANNUEL MOYEN) ENTRE +2% ET +5%, EN SUPPOSANT D'ÉVENTUELLES INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 : ENGAGEMENT D'INVESTIR DANS LA RESEARCH AND DEVELOPMENT

* SE CONCENTRE SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES THÉRAPEUTIQUES DE L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES NEUROSCIENCES

* RENFORCE SES EFFORTS D'INNOVATION EXTERNE EN CIBLANT DES MÉDICAMENTS DIFFÉRENCIÉS DANS SES TROIS PRINCIPAUX DOMAINES THÉRAPEUTIQUES QUE SONT L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES NEUROSCIENCES

* IPSEN PRÉVOIT DE GÉNÉRER D'ICI 2024 UNE PUISSANCE DE FEU CUMULÉE DE 3 MILLIARDS D'EUROS POUR L'EXPANSION DES PIPELINES, HORS VENTE D'ACTIFS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
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Résultat net 2020 461 M 552 M -
Dette nette 2020 717 M 857 M -
PER 2020 14,6x
Rendement 2020 1,27%
Capitalisation 6 678 M 7 982 M -
VE / CA 2020 2,79x
VE / CA 2021 2,46x
Nbr Employés 5 807
Flottant 42,0%
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Ecart / Objectif Haut 39,8%
Ecart / Objectif Moyen 19,3%
Ecart / Objectif Bas 0,19%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Marc M. P. de Garidel Non-Executive Chairman
Aymeric Le Chatelier Chief Financial Officer & Executive Vice President
Aidan Murphy Executive Vice President-Technical Operations
Howard Mayer Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
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ROCHE HOLDING AG-3.66%285 972
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MERCK & CO., INC.-12.19%202 049
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