Ipsen : progression de 11% des ventes au 1er trimestre

Le 24 avril 2024 à 08:57

Le laboratoire biopharmaceutique Ipsen affiche des ventes en progression de 10,9% à 822,4 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2024, une croissance de 13,3% à taux de change constant ayant largement compensé un effet de changes négatifs.



La croissance hors effets de changes a été tirée par les performances des plateformes de croissance, en hausse de 16,2%, et une contribution croissante des nouveaux médicaments, tandis que les ventes de Somatuline n'ont baissé que de 1,3%.



Ipsen confirme ses objectifs 2024 (hors impact potentiel de transactions supplémentaires d'innovation externe de produits en phase avancée) d'une croissance des ventes supérieure à 6% à changes constants et d'une marge opérationnelle des activités d'environ 30%.



