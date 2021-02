Ipsen : prudent sur sa prévision de marge pour 2021 face à la concurrence des génériques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé jeudi anticiper une nouvelle progression de son chiffre d'affaires mais une contraction de sa rentabilité cette année, en raison du risque lié à l'arrivée de certains médicaments génériques concurrents à son produit phare, Somatuline.

Pour 2021, Ipsen anticipe une croissance de plus de 4% de ses revenus à taux de change constants ainsi qu'une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% de ses ventes, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans l'innovation externe.

"Ces objectifs intègrent le lancement progressif d'un générique du lanréotide en Europe d'ici mi-2021 et un impact limité lié à l'éventuel lancement de génériques de l'octreotide ou du lanreotide aux Etats-Unis", a précisé Ipsen dans un communiqué. Ces génériques viendraient directement concurrencer le produit Somatuline, commercialisé par le laboratoire français et qui lui procure plus de 40% de son chiffre d'affaires.

En 2020, le groupe contrôlé par les héritiers d'Henri Beaufour a vu son résultat net consolidé des activités atteindre 610,5 millions d'euros, en amélioration de 8,4% par rapport au profit de 563,4 millions d'euros réalisé en 2019. Sur la période, le résultat opérationnel des activités a progressé de 6%, à 829,3 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 3% à périmètre et taux de change constants, à 2,59 milliards d'euros. La marge opérationnelle des activités est ainsi ressortie à 32% en 2020, contre 30,4% en 2019.

Le groupe tablait pour 2020 sur une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 2% à taux de change constants et sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes. Selon Factset, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires annuel de 2,65 milliards d'euros et sur un résultat opérationnel des activités de 793 millions d'euros, soit 30% des ventes.

Confirmation des perspectives de moyen terme

En 2020, l'activité d'Ipsen a profité du dynamisme du pôle Médecine de Spécialité, dont les revenus ont atteint 2,38 milliards d'euros, en croissance de 5,9% à périmètre et taux de change constants, tirés par la croissance solide de Somatuline (+13,1%) et de Cabometyx (+20,8%). Les ventes du pôle Santé Familiale se sont élevées à 210,6 millions d'euros, en diminution de 21,3% d'une année sur l'autre à périmètre et taux de change constants.

Ipsen, qui compte proposer le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020, a par ailleurs confirmé ses perspectives pour le moyen terme, présentées en décembre dernier. Le laboratoire avait alors fait part de son ambition de maximiser la valeur de son portefeuille en Médecine de Spécialité, grâce notamment à l'expansion de son empreinte géographique.

Ipsen anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 milliards d'euros et une marge opérationnelle des activités représentant plus de 28% des ventes en 2022. Entre 2020 et 2024, les ventes devraient enregistrer un taux de croissance moyen annuel compris entre 2% et 5% à taux de change et périmètre constants.

A moyen terme, le laboratoire français s'attend également à ce que ses investissements en R&D soient soutenus par les économies réalisées sur les frais généraux, administratifs et de vente. En allouant plus efficacement ses ressources, Ipsen espère réduire le montant de ces frais exprimés en pourcentage de ses ventes. Après avoir représenté 15% du chiffre d'affaires en 2019, les efforts de R&D vont progressivement augmenter pour dépasser ce taux.

D'ici à 2024, Ipsen prévoit de porter à 3 milliards d'euros sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D, hors éventuelles cessions d'actifs et sur la base d'un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation inférieur à 2. Ce ratio est ressorti à 0,6 en 2020.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

