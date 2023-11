PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen et son partenaire Genfit ont annoncé lundi soir les résultats complets d'un essai de phase 3 confirmant le potentiel d'elafibranor chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie rare du foie.

"Elafibranor a permis d'obtenir des améliorations significatives des biomarqueurs de la progression de la maladie par rapport au placebo, notamment une amélioration de la réponse biochimique et de la normalisation de l'alcaline phosphatase (ALP), ainsi qu'une possible amélioration du prurit rapportée par les patients", ont indiqué les deux laboratoires dans un communiqué.

"Elafibranor a été généralement bien toléré, avec un profil de sécurité bien documenté et cohérent avec celui observé dans les études précédentes", ont ajouté Ipsen et Genfit.

Les résultats complets de l'étude, baptisée Elative, ont été communiqués pour la première fois lundi lors d'une présentation effectuée dans le cadre du congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et simultanément publiés dans le New England Journal of Medicine.

Les données de l'étude Elative ont été utilisées pour étayer les demandes d'approbation d'elafibranor comme traitement de la CBP auprès des autorités sanitaires du monde entier.

Fin 2021, Ipsen avait signé un accord de licence exclusif pour elafibranor, un médicament développé par Genfit, dans le cadre d'un partenariat de long terme qui a vu le laboratoire pharmaceutique acquérir 8% du capital de la société de biotechnologie.

November 14, 2023