Ipsen : rehausse ses objectifs annuels après un "solide" 1er semestre

Ipsen annonce une révision à la hausse de ses objectifs financiers 2023, après de " solides " résultats au 1er semestre. La biotech vise désormais une croissance des ventes totales supérieures à 6% (et non plus supérieure à 4% ) à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% (et non plus d'environ 30%). La croissance des ventes atteint 7,4% à taux de change constant au premier semestre, "tirée" par les plateformes de croissance en oncologie et en neurosciences, et la marge opérationnelle des activités ressort à 34,0%.



" Le succès dans la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique se traduit par une forte croissance du chiffre d'affaires, des avancées dans le portefeuille de produits R&D et de développements positifs des récents actifs d'innovation externe ", déclare David Loew, Directeur général d'Ipsen. " Nous anticipons de franchir d'autres étapes et de continuer d'accroître notre portefeuille de produits R&D dans la durée grâce à d'autres opérations d'innovation externe. "