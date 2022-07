Ipsen relève ses objectifs pour 2022, a finalisé la vente de son pôle Santé familiale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a relevé jeudi ses objectifs pour 2022, après la publication de robustes résultats semestriels.

Au premier semestre, le résultat opérationnel des activités a progressé de 21,8%, à 568 millions d'euros. La marge opérationnelle des activités est ainsi passée de 37,5% à fin juin 2021 à 39,6% un an plus tard.

Le groupe contrôlé par les héritiers d'Henri Beaufour a vu son chiffre d'affaires global augmenter au premier semestre de 15,2% en données publiées et de 10,5% à taux de change constants, à 1,43 milliard d'euros.

Selon le consensus Factset, les analystes anticipaient un résultat opérationnel des activités de 482 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros pour le premier semestre.

Dans ce contexte, les dirigeants ont relevé leurs objectifs financiers pour l'exercice en cours. Ipsen vise dorénavant pour 2022 une marge opérationnelle des activités supérieure à 36% et une croissance des ventes de plus de 7% à taux de change constants. Le groupe ciblait précédemment une marge opérationnelle des activités supérieure à 35% et une croissance des ventes de plus de 2% à taux de change constants pour cette année.

Ipsen a par ailleurs annoncé jeudi la finalisation de la vente du pôle santé familiale. Le groupe avait annoncé en février dernier l'entrée en négociations exclusives avec le laboratoire pharmaceutique indépendant Mayoly Spindler pour la vente de sa division santé familiale. La transaction pourrait se réaliser sur la base d'une valeur d'entreprise maximale de 350 millions d'euros.

Pour Ipsen, la vente de son pôle santé familiale - incluant notamment les médicaments Smecta, Forlax, Tanakan, Fortrans/Ezilcen - devenait nécessaire. Depuis plus d'un an, le groupe dirigé par David Loew a mis le cap sur un recentrage de son activité autour des maladies rares, de l'oncologie et des neurosciences, des marchés plus rentables où la croissance est aussi au rendez-vous.

