Ipsen : retire sa demande d'approbation pour le palovarotène aux USA

13 août (Reuters) - IPSEN SA:
* IPSEN ANNONCE LE RETRAIT DE SA DEMANDE D'APPROBATION POUR
LE
PALOVAROTÈNE AUX ETATS-UNIS
* IPSEN A PRIS CETTE DÉCISION À LA SUITE DE DISCUSSIONS AVEC
LES
AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES AMÉRICAINES (FDA)
* IPSEN ET LA FDA SE SONT ACCORDÉS SUR LE FAIT QU'IL SERAIT
NÉCESSAIRE D'EFFECTUER DES ANALYSES ET UNE ÉVALUATION
SUPPLÉMENTAIRE DES DONNÉES COLLECTÉES
* IPSEN ET LA FDA SONT ÉGALEMENT PARVENUS À LA CONCLUSION
QU'IL NE
SERAIT PAS POSSIBLE DE COMPLÉTER CE PROCESSUS DANS LE CADRE DE
LA REVUE DE DEMANDE D'APPROBATION ACTUELLE
* IPSEN A PRÉVU DE SOUMETTRE UNE NOUVELLE DEMANDE, UNE FOIS
LES
ANALYSES DE DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERMINÉES
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(Gdansk Newsroom)