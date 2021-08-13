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Ipsen : retire sa demande d'approbation pour le palovarotène aux USA

13/08/2021 | 07:03
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13 août (Reuters) - IPSEN SA:

* IPSEN ANNONCE LE RETRAIT DE SA DEMANDE D'APPROBATION POUR LE PALOVAROTÈNE AUX ETATS-UNIS

* IPSEN A PRIS CETTE DÉCISION À LA SUITE DE DISCUSSIONS AVEC LES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES AMÉRICAINES (FDA)

* IPSEN ET LA FDA SE SONT ACCORDÉS SUR LE FAIT QU'IL SERAIT NÉCESSAIRE D'EFFECTUER DES ANALYSES ET UNE ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE DES DONNÉES COLLECTÉES

* IPSEN ET LA FDA SONT ÉGALEMENT PARVENUS À LA CONCLUSION QU'IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE COMPLÉTER CE PROCESSUS DANS LE CADRE DE LA REVUE DE DEMANDE D'APPROBATION ACTUELLE

* IPSEN A PRÉVU DE SOUMETTRE UNE NOUVELLE DEMANDE, UNE FOIS LES ANALYSES DE DONNÉES COMPLÉMENTAIRES TERMINÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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