Ipsen revoit ses objectifs à la hausse après un solide premier semestre.

Paris (awp/afp) - Le groupe Ipsen, troisième laboratoire pharmaceutique français, a revu à la hausse ses objectifs pour 2022, après des résultats en nette progression au premier semestre, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

La société anticipe désormais une croissance des ventes supérieure à 7% à taux de change constants pour 2022. Elle avait précédemment annoncé tabler sur une croissance supérieure à 2%.

La marge opérationnelle des activités est désormais attendue supérieure à 36%, contre plus de 35% annoncés auparavant.

Au premier semestre, Ipsen a vu ses ventes grimper de 10,5% à taux de change contant, tirées par la croissance de ses principaux médicaments, les anticancéreux Cabometyx et Onyvide notamment, mais aussi Dysport (toxine botulique).

Son médicament phare, l'anticancéreux Somatuline, a quant à lui vu ses ventes demeurer quasiment stables (+1,1%) à 600 millions d'euros (588 millions de francs suisses) au premier semestre.

"Bien que nous connaissions un environnement de plus en plus concurrentiel pour Somatuline en Europe et aux États-Unis, nos marques innovantes continueront de générer une forte croissance", a souligné David Loew, le directeur général d'Ipsen, cité dans le communiqué.

Somatuline est en effet désormais concurrencé par un générique en Europe et sur le marché nord-américain.

De janvier à fin juin, Ipsen a en outre enregistré un bénéfice net consolidé en hausse de 30%, à 394 millions d'euros .

Par ailleurs, Ipsen a annoncé jeudi la finalisation de la cession de sa division de santé familiale (avec notamment Smecta) au laboratoire français Mayoly Spindler, une opération qui avait démarré en février.

Le montant total de la cession correspond à une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros, précise Ipsen, qui veut se concentrer sur son portefeuille de médecine de spécialité.

