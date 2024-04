Ipsen : s'allie à Skyhawk Therapeutics dans les maladies neurologiques rares

Ipsen annonce la signature d'un accord de collaboration de recherche avec Skyhawk Therapeutics visant le ciblage d’ARN dans les maladies neurologiques rares. La biotech précise que la plateforme technologique de Skyhawk permet d'adresser, via de petites molécules, des cibles d'ARN qui autrement ne se prêtent pas au développement de médicaments, élargissant ainsi le paysage des cibles thérapeutiques. Cet accord confère à Ipsen l'option d'acquérir une licence exclusive pour les droits mondiaux de développement des candidats médicaments validés.



Une fois le candidat au développement retenu, Ipsen sera responsable de l'ensemble des activités le concernant.



" Notre focalisation et notre expertise dans les troubles du mouvement et sur l'ensemble de notre portefeuille, nous permettent d'apporter aux patients les premiers ou les meilleurs traitements de leur classe thérapeutique pour les pathologies présentant les besoins non satisfaits les plus importants. Cette nouvelle plateforme de pointe vient désormais enrichir notre capacité à développer ces médicaments innovants. " a déclaré Steve Glyman, vice-président senior, de la division Recherche et Développement en Neuroscience d'Ipsen.