Ipsen: simplification du concert entre ses principaux actionnaires

Ipsen annonce aujourd'hui que le pacte d'actionnaires conclu le 19 décembre 2019, entre Highrock (contrôlée par Anne Beaufour), Beech Tree (contrôlée par Henri Beaufour), MR BMH ainsi que MR Schwabe, FinHestia, Finvestan et Finveska (contrôlée par la famille Schwabe), est renouvelé pour une période de trois ans, jusqu'au 19 décembre 2026. Ce pacte organise un mécanisme de syndicat de vote portant sur 28,22% du capital et 36,14% des droits de vote d'Ipsen, pour lesquels le vote en assemblée générale est déterminé à la majorité de 75% des actions ainsi pactées.



En revanche le pacte d'actionnaires conclu entre Highrock, Beech Tree et Altawin (contrôlée par B.I.O. Trust), mis en place par Anne Beaufour et Henri Beaufour en décembre 2019, ne sera pas renouvelé et prendra fin conformément à ses termes le 19 décembre 2023. A cette date, ce pacte d'actionnaires représentant 52,06% du capital et 66,66% des droits de vote d'Ipsen, prendra fin.



Ces nouvelles stipulations ne modifient pas l'actionnariat détenu par les différentes entités juridiques liées à Anne Beaufour et à Henri Beaufour et les parties à cet accord renouvelé, détenant ensemble 56,62% du capital et 72,36% des droits de vote d'Ipsen, continueront donc à agir de concert vis-à-vis d'Ipsen.