Ipsen : soutenu par l'effet "whaou"

Ipsen gagne 0,85% à 91,44 euros, échappant, pour l'instant, à la baisse des marchés. Ce matin, UBS a salué l'effet" wow" (whaou) suscité par les résultats 2021 de la biotech. Sa performance, en effet, a largement battu le consensus tandis que ses prévisions 2022 ont surpassé les attentes. Ipsen a par ailleurs annoncé la cession de son activité en Santé Familiale à Mayoly Spindler sur la base d'une valeur d'entreprise pouvant atteindre 350 millions d'euros.



L'an dernier, le laboratoire a réalisé un résultat net en hausse de 24,2% à 758,1 millions d'euros. Par action, le bénéfice atteint 9,09 euros contre un consensus de 8,6 euros.



Le résultat opérationnel des activités s'est élevé à 1,0113 milliard d'euros, en croissance de 21,9% contre un consensus de 932 millions. Il représente 35,2 % du chiffre d'affaires, contre 32% en 2020. La société tablait sur environ 34%.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,8689 milliards, en hausse de 10,7% et de 12,3% à taux de change constant. Ipsen visait sur une croissance, à taux de change constant, supérieure à 11%.



Les ventes de Médecine de Spécialité s'élèvent à 2,6433 milliards d'euros, en hausse de 12,7 %, et représentent 92,1 % des ventes totales du groupe (exercice 2020 : 91,9 %).



Pour 2022, hors activité en Santé Familiale, le groupe prévoit une croissance des ventes totales supérieure à 2% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%.



Ipsen a révisé ses objectifs financiers 2024, hors activité en Santé Familiale, avec une croissance des ventes comprise entre 4% et 6% à taux de change constant et une capacité d'investissement cumulée de 3,5 milliards d'euros disponible d'ici 2024, incluant la cession de l'activité en Santé Familiale.



Le groupe a relevé son dividende de 20% à 1,20 euro par action.



Dans le sillage de ces annonces, UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 110 euros.